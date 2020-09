Kate Middleton rimprovera William in pubblico: ‘Brutto gesto contro Charlotte’

La duchessa di Cambridge è intervenuta nel corso di una discussione tra William e un costruttore, perché aveva snobbato la piccola Charlotte

La circostanza si è verificata nel corso dell’ultima gita della famiglia reale, quando, durante una conversazione tra William e un costruttore, il Principe ha dimenticato di nominare Charlotte!

Il principe William snobba la piccola Charlotte

Kate Middleton si è mostrata contrariata in occasione di una delle ultime uscite pubbliche della famiglia reale.

La duchessa di Cambridge ha corretto il marito William, che ha esternato un’affermazione poco precisa, che escludeva la piccola Charlotte dal discorso.

Il padre della principessa, sorella di George e di Louis, quindi, avrebbe fortuitamente snobbato la piccola, che ci sarebbe sicuramente rimasta male, se avesse sentito.

Immediatamente, la mamma Kate è intervenuta in suo soccorso difendendola e mostrando grande forza e determinazione di fronte ai presenti, che sono rimasti molto stupiti della sua reazione.

Kate Middleton interviene dopo l’esclusione di Charlotte

In una recente gita di famiglia, William è stato impegnato in una discussione con il responsabile del coinvolgimento della comunità per la società di costruzioni Keltbray.

In quella circostanza, William si è lasciato sfuggire che i suoi figli adorerebbero poter vedere uno scavatore in azione.

Il duca ha detto quindi a Lloyd Graham testuali parole:

“I bambini, specialmente Louis, adorerebbero venire a vedere gli scavatori, lo adorano”.

Ed è stato proprio in quel momento che Kate è intervenuta per correggere William: la duchessa ha subito esortato il marito a non dimenticare che anche la loro figlia Charlotte avrebbe voluto vedere gli scavatori in azione:

“Non dimenticare Charlotte! Lo adorerebbe anche lei.” https://www.instagram.com/p/CAjpA7Hnl1r/

La mamma della piccola ha voluto dare a William una lezione pubblica. Nessuno è felice nel sentirsi escluso o dimenticato, neanche la piccola Charlotte!