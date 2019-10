‘Divorzio, ne ho abbastanza!’ La Regina Elisabetta stanca dei tira e molla tra Kate e William: la prima impressione

La Regina Elisabetta non ha un carattere facile. Non ha potuto fare a meno di dire la sua su Kate Middleton ai tempi del fidanzamento con William

La Duchessa di Cambridge ed il Principe William hanno avuto uno stupendo matrimonio ed un lunghissimo fidanzamento. Solo ora viene rivelato però un problema tra la Regina e Kate Middleton che poteva far saltare tutto. Vediamo i dettagli

Un matrimonio da sogno

Il primogenito del Principe Carlo e della Principessa Diana, Il Principe William è sempre stato il preferto dal popolo britannico che lo vorrebbe vedere come successore al Trono al posto del padre.

Il ragazzo gentile ed educato che tutti ricordano a testa bassa dietro la bara della madre nel 1997 ha conosciuto dopo pochi anni da quella tragedia la sua attuale moglie Kate Middleton.

Entrambi i ragazzi infatti frequentavano l’Università St. Andrews ad Edimburgo e hanno inizialmente instaurato un’amicizia dal 2001 che poi dal 2003 è diventata una relazione d’amore.

La storia tra i due è apparsa come una favola conclusasi con il matrimonio del 2011 con una Kate perfetta che fece ripensare all’eleganza e regalità di Lady DIana.

Il rapporto però non sarebbe stato tutto rosa e fiori ma nel 2007 i due vissero una crisi che li portò a separarsi per alcuni anni.

Tra le tante voci che circolano su quel periodo, alcune fonti autorevoli insinuano che nella crisi e nel ritardo del matrimonio ci sia stato lo zampino della Regina Elisabetta II.

La Regina gela Kate Middleton

Da un’articolo del Daily Express che riporta un rapporto del Sunday Express del 2006, si legge che proprio la Regina fu la causa della titubanza verso il matrimonio del Principe William.

Il Principe William sarebbe stato infatti caldamente consigliato dalla nonna di non sposare Kate Middleton troppo in fretta ma di prendersi del tempo per valutare se ne valesse la pena.

Ma per quale motivo la Regina era così sospettosa nei confronti di Kate?

A quanto rivelato, la Regina non aveva nulla di personale contro Kate ma ha cercato di ritardare più possibile l’incontro con la ragazza perché non era molto sicura del rapporto con il nipote con cui ha un rapporto molto stretto e che si dice possa scegliere come suo erede.

Elisabetta II però pare sia esplosa un giorno proprio con William affermando:

“Ne ho abbastanza!”

Riferendosi agli innumerevoli divorzi all’interno della Famiglia Reale a cui aveva dovuto assistere.

Sua sorella e i suoi tre figli infatti avevano rotto il vincolo del matrimonio che per la Sovrana britannica, Capo anche della Chiesa Anglicana, è sacro e andrebbe rispettato.

Soprattutto il divorzio tra Carlo e Diana , genitori di William ha ferito la Regina che comprensibilmente pare abbia giurato che durante il suo regno nessun altro della famiglia avrebbe divorziato.

In seguito alla riappacificazione tra Kate e William, anche la Regina si sarebbe rilassata ed il primo incontro avvenne a Leicester nel 2010 solo tra lei e la Middleton che dichiarò:

“Sono andata senza William, quindi ero piuttosto preoccupata per questo… “Il fatto che si sia presa cura di me in quella particolare occasione, dimostra quanto sia davvero premurosa”

Dunque le intenzioni prudenti della Regina erano a fin di bene e pare che i suoi due nipoti abbiano ascoltato i suoi consigli scegliendo come compagne di vita due donne di cui davvero si fidano, Kate Middleton e Meghan Markle.