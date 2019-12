Kate Middleton costretta a fare pulizie ‘Terribile’: lo sfogo della duchessa colpisce i sudditi

Kate Middleton e il Principe William ospiti della puntata speciale di A Berry Royal Christmas, un evento unico per i sudditi inglesi

Una puntata super special quella del nuovo programma in onda questa sera sul network BBC. Il programma condotto da Marry Barry, ha deciso di ospitare qualcuno di molto importante per la comunità inglese, infatti parliamo proprio dei due coniugi Kate Middleton e il Principe William.

Kate Middleton sfida il marito William

I due della famiglia Reale sono i grandi ospiti di questa sera special. Il Berry Royal Christmas infatti ospiterà la coppia più amata dai sudditi, Kate e William. I due infatti, nonostante il loro titolo, hanno deciso di accettare l’invito e addirittura si sfideranno tra di loro in cucina con lo scopo di preparare alcuni piatti tipici della cucina di Natale.

I duchi infatti si sfideranno a colpi di mestolo e proprio in questo contesto i duchi di Cambridge si sfideranno e nel frattempo risponderanno alle domande della conduttrice.

La Middleton confessa ” È stata un esperienza terribile”

La bellissima Kate, infatti pare che risponderà ad alcune domande della conduttrice mentre intenta a preparare piatti tipici natalizi. Ma in realtà quello che ha sconvolto di più il pubblico è stato proprio quando ha confessato di aver lavorato come ogni comune mortale all’interno di un bar:

“È stata un’esperienza terribile”,

Rivela terrorizzata la Middleton. Il tutto sarebbe accaduto quando la bellissima Duchessa di Cambridge era ancora studentessa alla St. Andrews. La giovane cercava di lavorare per non pesare troppo sulle spalle dei genitori, sta di fatto che la sua era un università con le tassi molto alte e non tutti si possono permettere questo tipo di scuola. Per cercare di omologarsi e non essere esclusa dal gruppo, anche lei per un po è stata una bella cameriera.

“È un’esperienza che non rifarebbe, ma sotto certi aspetti, è stata molto utile.Ero goffa, molto goffa. A volte preparavo anche dei cocktail e molto spesso facevo troppi danni. Ma è stata un’esperienza molto formativa”

avrebbe concluso la bellissima Duchessa.