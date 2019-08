Kate Middleton ‘Ha sedotto Carlo’ emerge la relazione col Principe prima del matrimonio con William

Kate Middleton, Duchessa di Cambridge moglie del Principe William, pare ci abbia “provato” con il Principe Carlo. Ecco cos’è successo

Kate Middleton, attuale duchessa di Cambridge, è convolata a nozze con il principe William nell’aprile 2011, anche se i due sono stati insieme fin dai tempi dell’Università di St Andrews, dove si sono incontrati per la prima volta.

Kate e William Windsor hanno annunciato ufficialmente il loro fidanzamento nell’anno 2010 e non prima che Kate avesse trascorso parecchio tempo a conoscere la famiglia reale. Un viaggio speciale a Balmoral nel 2007 ha permesso a Kate di legare con il principe Carlo, nel mentre partecipava a uno dei passatempi preferiti dal principe William.

Kate Middleton è stata vista cacciare con il Principe Carlo: è così che lo ha “conquistato”

Kate è stata avvistata a imparare a cacciare con il principe Carlo nella tenuta reale, che ha decisamente snervato alcuni fan reali e gruppi per i diritti degli animali.

Un rappresentante di People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) affermò all’epoca:

“È scioccante e ripugnante che si stia impegnando in uno sport del sangue. Kate sta ovviamente cercando di affidarsi alla famiglia reale e la sua decisione le farà nessun favore di sorta.

Se da un lato, con il suo gesto Kate si è inimicata l’associazione che si occupa di tutelare gli animali, dall’altro si è ingraziata per benino Carlo.

Kate Middleton come ha ‘sedotto’ il Principe Carlo

Non molto tempo fa fu vista indossare un cappello di pelliccia che ha causato una protesta pubblica proprio a causa del tanto amato “sport del sangue“.

“La stragrande maggioranza del pubblico sarà disgustata da queste immagini.”

Stando alle parole del Daily Mail, testimoni oculari hanno insinuato che la signorina Middleton abbia mostrato, in quell’occasione, un notevole livello di empatia mentre chiacchierava con entusiasmo con il principe Carlo. Insomma, cercava di ‘sedurre’ il futuro suocero, come fanno tutte le nuore.

Kate Middleton “flirtava” con il Principe Carlo assecondandolo nei discorsi e nell’hobby delle cacciagione solo perché consapevole dell’ascendente sul Principe William. Insomma, Kate è una donna e in quanto tale sa usare bene le sue armi.