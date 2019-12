‘Ha una dipendenza’ Kate Middleton svela i problemi col piccolo Louis, l’ultimogenito del Principe William

Il piccolo Louis darebbe dei problemi a mamma Kate Middleton, come lei stessa ha ammesso pubblicamente. Cosa è accaduto al figlio del Principe William?

Non tutto è sempre perfetto e dorato nella vita dei Royal, ora la moglie del Principe William Kate Middleton svela un problematico segreto che riguarda il piccolo Louis.

Kate Middleton come Lady Diana

La Duchessa di Cambridge, moglie del Principe William è stata spesso paragonata alla defunta Lady Diana.

La semplicità dei gesti, lo stile allo stesso tempo impeccabile ed elegante e mai eccessivo o volgare ha sempre ricordato ai sudditi britannici l’amatissima Principessa di Galles.

Con l’ultima apparizione pubblica di Kate il paragone è diventato ancora più palese.

La Duchessa di Cambridge si è infatti mostrata nei giorni scorsi al ricevimento per il corpo diplomatico con in testa la tiara di Lady Diana.

Sono ancora diffusissime le foto storiche di Lady D. con la bellissima tiara fra i capelli che la faceva davvero apparire come una principessa delle favole.

E Kate Middleton pare proprio l’erede ufficiale della Principessa del Galles, chissà se William si è innamorato di lei anche per questo?

Il problema con il piccolo Louis

La Duchessa oltre ad essere una futura Regina perfetta è anche una mamma amorevole e premurosa per i suoi tre figli: George, Charlotte e Louis.

Il piccolo principe Louis ha solo un anno e ancora non appare spesso in pubblico come i fratelli maggiori ma è già famoso.

Come riporta anche Leggo Kate Middleton è apparsa all’evento alla Peterley Manor Farm, ovviamente senza i suoi figli al seguito ma è stata rincorsa da un bimbo che voleva la sua attenzione a tutti i costi.

La Duchessa di Cambridge a quel punto si è chinata ad accarezzare le guance del bimbo e gli avrebbe detto che gli ricordava proprio il piccolo Louis, dato che anche lui voleva sempre attenzione:

“Mi ricordi il mio piccolo Louis, continua a dirmi ‘Io, io, io e vuole venire ovunque con me'”

Il Principe Louis sarebbe dunque proprio un dolce “mammone” che non si stacca mai dalla madre. Ogni volta che la duchessa deve lasciarlo, vive un piccolo trauma perchè ancora molto dipendente (giustamente) dalla sua mamma.

Kate però ha sempre dichiarato di trovarsi bene nei panni di madre e che anzi, non sarebbe contraria ad avere altri figli.

Chissà cosa ne pensa il Principe William?