Kate Middleton privata del titolo di Principessa: ‘Non sarà come Diana’

In molti si chiedono come mai Kate non abbia il titolo di principessa. Ecco finalmente svelato il mistero.

Kate Middleton non sarà mai considerata principessa, come invece lo era Lady Diana. Il motivo? Un “appiattimento mediatico” che ha destato curiosità negli ultimi anni.

Lady Diana veniva chiamata da tutti “principessa”, mentre Kate Middleton è semplicemente la duchessa di Cambridge.

Ecco svelata la ragione di tutto!

La verità sul titolo di Lady Diana

Da tempo i media si sono chiesti quale fosse la ragione per la quale a Lady Diana fosse stato conferito il titolo di principessa, mentre a Kate Middleton no.

A risolvere l’enigma ci ha pensato il magazine Metro Co Uk, che è dovuto tornare indietro di quasi 40 anni, quando, nel 1981, Diana sposò il principe Carlo.

In quell’occasione, Diana Spencer acquisì il titolo di Sua Altezza Reale la Principessa di Galles.

In realtà, pare che si trattò di una semplice formalità e che il titolo non le fu mai conferito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Princess Diana lookbooks❤️👸 (@princess.diana.remembered)

Kate Middleton non sarà mai principessa

Se il titolo di principessa fosse stato davvero conferito a Lady Diana, la donna lo avrebbe ricevuto prima del nome, come avviene per la Principessa Charlotte, che è tale per nascita.

Allo stesso modo, Kate Middleton, quando sposò il principe William nel 2011, diventò Sua Altezza Reale la Duchessa di Cambridge.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da About The Duchess of Cambridge (@life.of.a.duchess)

Non fu eletta principessa e non lo diventerà mai, a differenza di William ed Harry, che sono principi per nascita, essendo nati all’interno della famiglia reale.