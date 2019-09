Kate Middleton ‘Vergognati’: William beccato a farlo con un amico in strada, la duchessa furiosa

Kate Middleton non ha mai nascosto il suo carattere e la sua personalità. Quando ha sorpreso William con l’amico l’ha bacchettato pubblicamente

In tanti si chiedono che tipo di rapporto ci sia tra Kate Middleton e William. I due, all’apparenza, sembrano rappresentare il ritratto della coppia perfetta. Eppure non è tutto rose e fiori. Anche loro nascondono crisi e malumori, come quello che è emerso di recente e che ha connotazioni piuttosto imbarazzanti.

Un biografo Reale, riporta le dure parole che il La Duchessa di Cambridge, Kate ha detto al suo attuale marito il Principe William relativo ad un episodio che li vide protagonisti quando i due erano ancora fidanzati.

Ecco cos’è successo tra William e Kate

Anche se adesso il loro matrimonio va a gonfie vele e sono genitori di tre splendidi bambini: George, Charlotte ed il piccolo Louis, inizialmente non è stato tutto splendido. Hanno entrambi caratteri e personalità molto forti, è più che normale che Kate Middleton e William abbiano spesso litigato. Come si dice? L’amore non è bello se non è litigarello. C’è però un evento piuttosto particolare che riguarda il passato dei due reali e che ultimamente è stato reso noto da un noto biografo reale.

Con il tempo il Duca e la Duchessa di Cambridge, hanno consolidato la loro reputazione grazie alla dedizione ai doveri reali e la loro capacità di rispecchiare in pieno l’immagine reale, in modo molto naturale.

Ma nei primi periodi della loro relazione ci fu un episodio in particolare che fece infuriare Kate. Ad analizzare quanto accaduto è l’autrice Vicky Ward, che lo ha poi trascritto su Vanity Fair nel 2008.

Era il 2006, William e Kate e si trovavano in vacanza ad Ibiza insieme ad altre persone, in particolare Guy Pelly un vecchio amico del Principe. Kate sorprese i due insieme sopra ad un motorino mentre si aggiravano sotto una casa in affitto facendo baccano: un atteggiamento piuttosto imbarazzante e poco da Re. I due, tra l’altro, sembravano iuttosto inconsapevoli della brutta figura che stavano facendo.

Secondo una fonte, è stata proprio Kate ad interrompere quel momento, uscendo di casa in modo molto autoritario, dicendogli di smettere:

Chiunque potrebbe guardare! Esci da dietro e smetti di comportarti così!

I due hanno sentito il rimprovero ed hanno interrotto ciò che stavano facendo.

L’opinione degli amici di William riguardo Kate

La Ward continua descrivendo quello che gli amici di William pensavano su Kate Middleton (dal passato piuttosto turbolento dato le sue foto piccanti), nonostante il decoro che aveva dimostrato.

La biografa ha scritto:

“Uno ha paragonato lei e sua sorella minore, Pippa, 25 anni, alle sorelle Bouvier, con il loro evidente desiderio di sposarsi bene e sistemarsi

Anche il biografo Andrew Morton analizza quest’aspetto della vita di Kate, scrivendo come spesso la duchessa abbia avvertito delle riserve nei suoi confronti in determinati ambienti.

Insomma, pregiudizi sia da un lato che dall’altro. Ma il fatto che i due stiano ancora insieme e si amino ancora profondamente testimonia che, in fondo, vincono sempre i i sentimenti, quelli veri e puri.