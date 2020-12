Kate Middleton e William si separano: ‘Dormiranno in letti diversi’

La duchessa e il duca di Cambridge dormono in letti separati. La notizia spiazza i sudditi.

Kate e William dormiranno in letti separati e la notizia non fa di certo piacere ai sudditi inglesi. Ma c’è una ragione!

La news è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha indotto i fan della royal family a temere un’eventuale rottura.

La realtà, però, è ben diversa. Si tratta di una soluzione temporanea a cui la coppia ha dovuto sottostare.

Kate e William intraprendono un viaggio incredibile

Nelle ultima ore sta circolando una notizia che non fa affatto piacere ai sudditi inglesi.

L’indiscrezione riguarda Kate e William, che pare che saranno costretti a dormire in letti separati.

La coppia, infatti, ha deciso di viaggiare in treno per tre giorni, attraversando la Gran Bretagna. L’obiettivo è quello di stringersi intorno alle persone colpite dal virus che sta mettendo in ginocchio il pianeta intero.

In questo modo, la famiglia reale pensa di far sentire la propria vicinanza in un periodo negativo come quello che stiamo vivendo.

Ecco perché dormiranno in letti separati

Nel treno in cui viaggeranno, Kate e William saranno obbligati a dormire separatamente, in quanto alloggeranno in due differenti cabine con letti singoli.

La coppia visiterà 10 tappe e per la prima volta lo farà a bordo del treno reale. Le due cabine sono extra lusso e vantano una vasca da bagno e una sala da pranzo privata.

Il Treno Reale è nato nel 1842 per opera del principe Alberto, che convinse la regina Vittoria a essere la prima reale a viaggiare in treno.

La locomotiva non è un treno qualunque. Il mezzo è infatti ricoperto da vernice d’oro a 23 carati ed è addobbato con sete e rasi!