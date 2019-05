Kate Middleton “William la tratta come un’inserviente, la ignora”: il dramma segreto della contessa

Kate Middleton “William la tratta come un’inserviente, la ignora”: il dramma segreto...

Kate Middleton il Principe William agli occhi di tutti sono la coppia da favola, ma pare che tra i due i rapporti non siano però come appaiono

Quella di Kate Middleton e William è una storia molto simile, per certi versi, a quella del fratello Harry con la bella Meghan Markle. Con la differenza, però, che la storia di Kate e William era partita con l’impressione che non sarebbe durata nel tempo.

Kate Middleton e la rottura del rapporto con William

Come riportato nella rivista Gala e il libro “William and Catherine” di Andrew Morton, il loro legame ha subito vari punti di rottura e tentativi di ricucire ciò che ormai non era più unito da un po’.

Alti e bassi per la coppia reale, che, con scarsi risultati d’apparenza, è riuscita comunque ad andare avanti nel tempo. Il giornalista e autore del libro rivela alcuni dettagli tutt’altro che rosei circa la loro relazione. Kate Middleton è davvero così felice?

Oggi la coppia sembra andare d’amore e d’accordo, ma si sa, le realtà così grandi vivono della fama e della considerazione della piccola gente. Può darsi, quindi, che sia solo una trovata per non alimentare tutte le polemiche che, da anni, li attanagliano.

Il tradimento di William? Non ci sono prove: i due sono ancora uniti

I due hanno tre figli e nonostante i pettegolezzi su un possibile tradimento da parte di William, sembrano non essere state divulgate prove definitive. Dunque, possiamo asserire che il loro matrimonio vada a gonfie vele. Il resto, sono solo supposizioni alimentate da voci esterne.

Tuttavia, ci sono delle ipotesi che hanno più peso di altre. Basti pensare al (prima) citato Andrew Morton, che ha detto:

“Molte volte kate si e’ sentita trattata come un’inserviente, piu’ che come una fidanzata o una moglie”.

Racconta anche che Kate Middleton non avrebbe gradito che il marito parlasse con altri senza considerarla o che ignorasse la sua presenza a causa di un carattere pesante e molto singolare. Diciamo che non sempre le mogli dei reali se la passano bene.