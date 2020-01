Principe William, problemi di salute mentale: la toccante confessione in un’intervista

Il marito di Kate Middleton, il Principe William ha rilasciato delle dichiarazioni sulla salute mentale che hanno sollevato numerose discussioni

Ad un evento pubblico molto atteso il Principe William marito di Kate Middleton ha svelato la sua opinione sulla salute mentale durante la proiezione di un documentario. Ecco cosa è accaduto

Kate Middleton e il Principe William sempre attenti ai problemi mentali

La coppia formata dal Duca e dalla Duchessa di Cambridge è da sempre molto sensibili al tema della salute mentale.

William, il primogenito di Lady Diana e del Principe Carlo, ha molto onestamente confessato già più volte di aver passato un periodo molto difficile in seguito alla morte della madre.

L’incidente sotto il tunnel dell’Alma a Parigi dove nel 1997 perse la vita Lady Diana segnò molto William allora appena 13enne.

Il Principe non si vergogna di ammettere che visse l’evento molto male ed ebbe delle ripercussioni a livello psicologico anche molto pesanti.

Per quello in seguito con la fidanzata e poi moglie Kate Middleton si occupò del tema della salute mentale sia dei figli che facendo del bene.

Il documentario inedito svela l’opinione del Principe

Il tema così delicato ma importante della salute mentale è stato nuovamente trattato dal Principe William, marito di Kate Middleton recentemente.

Come riporta il Daily Express infatti durante l’ultima giornata di partite di calcio tutti gli incontri delle partite della Coppa d’Inghilterra che si tengono in Inghilterra e Galles verranno posticipati di alcuni minuti.

Verrà infatti trasmesso un documentario girato proprio dal Principe William insieme ad alcuni protagonisti del calcio inglese.

Campioni come Frank Lampard, una delle leggende del Chelsea, il difensore del Manchester United Harry Maguire e l’ex star dell’Inghilterra Alex Scott hanno dunque preso parte al cortometraggio di due minuti.

Il Principe nel cortometraggio ha affermato:

“Nella vita, come nel calcio, attraversiamo alti e bassi.”

“A volte tutti possiamo sentirci ansiosi o stressati ma possiamo tutti iniziare a cambiare le cose.”

E indicando come attraverso i consigli di Every Mind Matters e Heads Up si può cominciare con semplici passi ad alleviare lo stress e recuperare tranquillità e sonno perduto senza tenersi tutto dentro.

Il Principe ha così ancora una volta dimostrato di essere molto sensibile alle tematiche del disagio personale e di certo per i sudditi e per i suoi figli è un ottimo esempio di come si può essere forti e aver bisogno di sostegno allo stesso tempo.