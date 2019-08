Kate Middleton ‘Comportamento scioccante e ripugnante’: condannata per le immagini col fucile

Kate Middleton è stata condannata dalle organizzazioni per i diritti degli animali. Quello che ha fatto in passato è stato considerato ‘orribile’

Kate Middleton, duchessa di Cambridge e il principe William, figlio maggiore del Principe Carlo e di Lady Diana Spencer, hanno letteralmente deliziato gli osservatori reali la scorsa settimana mentre partecipavano alla regata della King’s Cup, il loro primo evento nel Regno Unito dopo il ritorno dalle vacanze estive a Mustique.

Eppure, i giornali, in occasione delle vacanze a Balmoral di tutti i royal non hanno potuto fare a meno di rivangare una storia che l’ha messa in cattiva luce con le organizzazioni per i diritti degli animali.

Kate Middleton e Il Principe Carlo hanno in comune la caccia

La tappa futura del Duca e della Duchessa Kate Middleton sarà anche quest’anno l’adorata tenuta scozzese Balmoral della Regina, dove ci si aspetta che portino il principino George, la principessa Charlotte e il principe Luis prima che i bambini più grandi tornino a scuola a settembre. Tuttavia, nell’ottobre 2007, Kate ha dovuto tristemente sopportare delle critiche particolarmente taglienti subito dopo essere stata raffigurata imparando a cacciare e sparare ai cervi.

Il passatempo è particolarmente caro al principe Carlo, il quale ha sempre avuto molto caro il passatempo della caccia, che è riuscito (in parte) a trasmettere anche ai suoi due figli: il principe William e il principe Harry, adesso maritato con Meghan Markle.

Un portavoce di People for Ethical Treatment of Animal (PETA) ha dichiarato in quell’anno:

‘E’ scioccante e ripugnante che si stia impegnando in sport basati sul sangue.’

La Duchessa di Cambridge, al di là della caccia però, che l’ha dipinta agli occhi delle organizzazioni in modo negativo, è particolarmente ammirata sia dai membri della famiglia reale, sia dal popolo: tutti riconoscono i suoi atteggiamenti come molto simili a quelli di Lady Diana Spencer.

Kate Middleton e il successo tra i sudditi

E, un’altra caratteristica che tutti adorano della Middleton è sicuramente il suo carattere forte: ricordiamo che non è facile stare a corte e La Middleton, contro ogni aspettativa, è riuscita ad integrarsi alla perfezione tra i suoi sudditi e a trattarli come fossero davvero una famiglia.

Insomma, Kate non smette mai di stupire. Auguriamo a Kate di poter continuare a riscontrare tutto questo successo!