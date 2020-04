”Costretta a pagare lo stipendio a Meghan’ Kate Middleton messa alle strette

Brutto colpo per Kate Middleton: la bellissima Duchessa, moglie del Principe William, sarà costretta a pagare lo stipendio alla ‘rivale’ Meghan Markle

La famiglia Reale è tornata di nuovo sotto la luce dei riflettori, questa volta a rendere protagonista la famiglia più spettegolata del Regno Unito è stata un’indiscrezione che proprio negli ultimi giorni sta facendo discutere i sudditi.

Kate Middleton paga lo stipendio a Meghan

Sebbene il titolo di Re è ancora molto lontano per il Principe Carlo, pare che in tanti già stiano facendo i conti in tasca al futuro Re, più precisamente alla bella Kate e al Principe William..

Come in molti sanno il Principe Carlo continua ancora oggi a pagare lo stipendio ai due coniugi William e Kate, ma dal momento in cui Carlo diventerà mai Re, William e Kate dovranno a loro volta pagare lo stipendio a Megan Markle, anche se l Henry e la moglie hanno ormai deciso da tempo di non assolvere alcun impegno di Corte per vivere come liberi cittadini e poter guadagnare con il loro lavoro uno stipendio. I Duchi di Sassex però non hanno fatto i conti con la dura realtà e purtroppo trovare lavoro, non è cosi facile anche per i due Duchi.

Mefhan e Henry, stipendio dal papà

Pare però che le difficoltà economiche non sono tardate ad arrivare per i due coniugi che hanno abdicato ai dover reali. A salvali dalla miseria è stato proprio Carlo, che nonostante il dispiacere di vederli ormai lontani dalla vita reale, ha deciso di aiutarli e di pagare loro uno stipendio mensile. Ma la situazione cambierà quando Carlo diventerà Re. Pare infatti che una volta preso il posto della Regina, Carlo non avrò nessun incarico di pagare lo stipendio ai due giovani, ma saranno infatti proprio i Duchi di Cambridge ad avere l’incarico di fare ciò. Pare infatti che Kate Middleton dovrà pagare lo stipendio alla bella Meghan, compreso il versamento lo stipendio di Henry.

Insomma pare che i due coniugi debbano prendersi un bell’incarico pesante. Sta di fatto che tutto viene ripagato con un ottima eredità da parte di Carlo.

Ma c’è anche da dire che i i Duchi di Cambridge non dovranno sempre pagare lo stipendio ai Duchi di Sussex, potranno infatti, decidere anche di tagliare completamente il loro stipendio, ma questo non può accadere proprio per l’amore fraterno che lega i due.