‘Necessaria l’osteopatia cranica per il trauma’: Kate Middleton, la sorella Pippa spiega la terapia

A quanto emerso, la famiglia di Kate Middleton si sarebbe rivolta ad una pratica medica non ancora provata scientificamente. Ecco cosa è accaduto

Secondo alcune rivelazioni, una terapia alternativa popolare per curare i bambini sarebbe la preferita dalla famiglia di Kate Middleton, ma cosa è successo ai bimbi reali?

Nella famiglia di Kate Middleton i bambini sono curati e seguiti

La famiglia di Kate Middleton non è di nobili origini, ma si è sempre dedicata all’educazione e alla cura dei figli. Sia Kate che la sorella minore, la bellissima Pippa Middleton hanno infatti studiato in ottime scuole, come Kate all’Università St.Andrews dove ha conosciuto il suo futuro marito il Principe William.

Entrambe sono belle e ben curate e lo stesso amore che i genitori diedero loro, viene rivolto ora ai loro bambini. Kate come si sa ha 3 splendidi bimbi, i Principi George, Charlotte e Louis mentre Pippa è diventata mamma il 15 ottobre 2018 del piccolo Artur Micheal William Matthews.

Sia le mamme che i papà dei bimbi Middleton sono amorevoli e pieni di cure e proprio di una tecnica medica particolare rivolta ai bambini è stata data ultimamente notizia.

Pippa Middleton si è rivolta alle terapie alternative?

La sorella della Duchessa di Cambridge ha dichiarato alla rivista Waitrose Weekend di aver cominciato a pensare ad una terapia alternativa grazie ai consigli di alcune mamme, dopo il parto del suo piccolo Arthur.

Tale tecnica, come riporta il Daily Express, sarebbe stata scelta da Pippa per rilassare il bimbo con il tocco delicato di alcuni precisi punti corporei.

“E’ una terapia alternativa per i neonati molto in voga, soprattutto in caso di parto traumatico, o per quelli irrequieti o che fanno fatica a dormire”

Pippa mostra dunque di essersi molto documentata sull’argomento specificando che tale tecnica servirebbe per allineare il corpo aiutando così il rilassamento e favorendo il sonno ed altre funzioni fisiche come la digestione.

La sorella minore di Kate è a conoscenza che non ci sono prove scientifiche della validità di questa tecnica ma non le importa perché afferma che lei e il piccolo Arthur sono stati positivamente colpiti dall’esperienza.

“L’osteopata notò che un lato del collo era più stretto dell’altro, e che le sue gambe erano più forti delle gambe”

In tal modo, con esercizi mirati, Pippa avrebbe aiutato il bimbo a stare meglio e con lui anche se stessa, come madre.

“E’ una spesa, ma ne vale la pena”

Chi non ha problemi economici deve sicuramente provarla.