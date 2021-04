Kate Middleton, l’omaggio a Lady D al funerale del Principe di Edimburgo

La Regina e la Nazione tutta hanno salutato per l’ultima volta il Principe Filippo. Durante la cerimonia funebre, l’omaggio di Kate alla Principessa Diana.

In queste ultime ore la Royal Family e la Nazione Inglese hanno salutato per sempre quello che per 73 anni è stato il Principe Consorte della Regina Elisabetta.

Una cerimonia, studiata per ben 17 anni nei minimi dettagli dallo stesso Principe di Edimburgo, il quale aveva addirittura disegnato il modello della Land Rover modificata che ha trasportato il feretro durante il suo ultimo viaggio sino alla Saint George Chapel.

Il funerale, a tema militare, è stato trasmesso su tutte le reti nazionali e internazionali. mostrando per la prima volta al mondo, la solitudine della Sovrana Inglese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HRH Prince Philip (@hrhprincephillip)

Tra i pochissimi invitati alla cerimonia che inizialmente avrebbe dovuto prevedere ben 800 invitati, anzichè gli unici 30 permessi, la moglie del Principe William, Kate Middleton.

L’omaggio di Kate Middleton a Lady D

Provata e commossa, Kate Middleton nel giorno dell’ultimo saluto al Principe Filippo, uomo che ammirava molto per la sua risolutezza, il suo arguto senso dell’humor e per essere stato un compagno di vita esemplare per la Sovrana Inglese.

La Duchessa Di Cambridge, nella sua compostezza ha sfoggiato un completo Total Black, impreziosito da una meravigliosa collana di perle a 4 fili.

La collana in questione, è stato come un omaggio alla Principessa Diana Spencer, un modo affinchè in una ricorrenza tanto drammatica fosse anche lei presente, in maniera sibolica, accanto alla famiglia.

La collana, appartenente alla collezione dei gioielli della Regina era proprio la preferita dalla madre di Harry e William, amante dei fili di perle.

A prestargliela proprio Elisabetta II in occasione di un banchetto in onore della visita della Famiglia Reale Olandese in Inghilterra.

La Storia del gioiello preferito dalla Principessa Diana

La collana di perle fu indossata non solo da Lady Diana, ma anche da Kate Middleton già in altra occasione prima del Funerale del Principe Filippo.

Le perle di cui è composta furono un regalo del Governo Giapponese. La Regina Elisabetta ha provveduto poi a suo tempo, a farla costruire da sapienti mani artigiane facendole dare una forma semi concentrica convergente in una grossa spilla ‘a diamante’. Un cimelio di famiglia davvero unico nel suo genere.