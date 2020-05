‘George è brutto, non lo voglio’ Kate Middleton, la verità sul figlio: la decisione di William e l’inutile opposizione

Kate Middleton, obbedisce alle rigide regole della famiglia reale: ‘Il nome di suo figlio George non le piace”

La moglie del Principe William, Kate Middleton, è nota in tutto il mondo per la sua classe e semplicità. Una donna che difficilmente si lascia immortalare in momenti in cui è ‘fuori controllo’ ed indossa sempre il suo splendido sorriso.

Quando è nato il primogenito della coppia, George, pare che ci siano stati dei contrasti circa la scelta del suo nome: ecco cosa è successo.

Kate Middleton: obbedisce alle regole reali

Tra le donne più amate della famiglia reale vi è, senza alcun dubbio, Kate Middleton. La Duchessa di Cambridge si contraddistingue per la sua eleganza, classe e semplicità. Queste sono le principali caratteristiche che hanno conquistato i suoi sudditi. Come in ogni famiglia, sorgono contrasti quando è giunto il momento di scegliere il nome del bambino in arrivo.

Nel caso della famiglia reale, la moglie del Principe William è dovuta sottostare a delle rigide regole reali.

La Duchessa di Cambridge furiosa prima della nascita di George

La moglie di William avrebbe voluto chiamare il suo primogenito in un altro modo. Prima di dare alla luce il piccolo principe, si sono dovute seguire determinate regole per la scelta del suo nome. Nel caso del Prince George di Cambridge, la sequenza scelta è stata George Alexander Louis. George è un omaggio al padre del Principe Carlo Giorgio VI, Alexander è un omaggio alla regina Elisabetta, il cui secondo nome è Alexandra. Il terzo nome, Louis, è il secondo nome del padre William.

Pare che la Duchessa di Cambridge avrebbe voluto scegliere come primo nome Alexander, ma si è dovuta adattare al protocollo reale che segue una sequenza ben precisa.

