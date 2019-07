Kate Middleton, il medico preoccupato per Louis: ‘Rischia di subire gravi danni’

La brutta dipendenza del principino Louis, terzogenito di Kate Middleton e il Principe William, preoccupa non poco i medici: ‘Potrebbe subire gravi danni’

Dopo le polemiche su Meghan Markle, considerata una ‘cattiva madre’, per il suo modo di tenere il piccolo Archie, ora al centro dell’attenzione è Kate Middleton e il suo terzogenito, il piccolo Louis.

Il motivo, scrutando con attenzione le diverse foto che ritraggono il piccolo, alcuni medici si sono accorti di una ‘dipendenza’ manifestata dal piccolo Louis. Una dipendenza che, potrebbe avere ripercussioni anche gravi sulla sua salute. Ecco di cosa si tratta.

Kate Middleton ‘allertata’ dai medici: ‘Louis potrebbe subire gravi danni’

Come Meghan Markle e Archie anche Kate Middleton e il piccolo Louis sono stati pizzicati all’evento al Billingbear Polo Club in Wokingham in cui suo marito William e suo cognato Harry si sono sfidati.

Gli obbiettivi dei paparazzi non hanno potuto far a meno di pizzicare anche la Duchessa di Cambridge la quale portava in braccio il piccolo Louis.

A non passare inosservata, non solo in questa occasione è la cattiva abitudine del principino, e di tantissimi altri bambini, ovvero quella di tenere costantemente il pollice in bocca.

Un abitudine che, seppur sia un mezzo per calmarsi e allentare le tensioni, come spiega la Dott.ssa Sally McCluskey, una dentista dell’Implant Center, può rivelarsi davvero molto dannosa per la salute dei più piccoli. Ecco cosa ha rivelato al Fabulous Digital:

‘Il succhiare il pollice può essere problematico in quanto può influenzare negativamente l’allineamento dei denti, causando la sporgenza dei denti anteriori superiori e, a volte, può far si che i denti inferiori si inclinino all’indietro’

poi continua, dichiarando che i dentini, ‘trovandosi in una posiione prominente’, rischiano di rompersi nel caso in cui il bimbo malauguratamente cada avendo il pollice in bocca.

Inoltre ciò può condurre il piccolo a difetti nella pronuncia delle parole, come il lisping o blesità, ovvero un ‘difetto di pronuncia consistente nella sostituzione, deformazione o soppressione di una o più consonanti’ in particolari della L e della S.

Louis come il Principe Harry: ‘Lo stesso vizietto’

Secondo l’Express, il piccolo Louis potrebbe aver ereditato il suo vizietto, dallo Zio, il Principe Harry.

Sono infatti noti le tantissime foto che lo ritraggono tra le braccia di Lady D mentre beatamente si succhia il ditino.