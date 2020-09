La duchessa di Cambridge ha un trucco segreto che mette in pratica tutte le volte in cui è impegnata in gite fuori porta con i figli.

Kate non si lascia sfuggire nulla in occasione delle uscite pubbliche, specialmente in quelle in cui è costretta ad allontanarsi molti km da casa!

Kate Middleton è madre di tre bambini piccoli, George, Charlotte e Louis. Gestire tre figli della stessa età non è semplice, ma Kate sembra riuscirci al meglio.

La duchessa di Cambridge è quella che può essere definita una mamma “apprensiva”, che pensa costantemente ai bisogni dei figli e non distoglie mai lo sguardo da loro.

A sottolinearlo, anche gli esperti di linguaggi del corpo, che hanno notato come, in occasione delle uscite pubbliche, Kate non si lasci mai distrarre dai paparazzi, ma mantenga l’occhio sui piccoli.

L’esperta di linguaggio del corpo Patti Wood ha detto:

“Ogni volta che vediamo Kate fuori con i suoi figli, è evidente che sono sempre la sua priorità. Invece di prestare attenzione alle telecamere o ai giornalisti, Kate sta comunicando ai suoi figli che questo momento riguarda la loro famiglia più di ogni altra cosa.”

Il trucco di Kate: come viaggiare sempre organizzati

In occasione di viaggi, gite e trasferte, in particolare, Kate è molto organizzata e non si lascia sfuggire nulla. Ma c’è un cosa che porta sempre con se ed in grandi scorte! Vediamo di cosa si tratta.

Nel luglio del 2019, ad esempio, in vista di una gita con William, Harry e i principi George, Charlotte e Louis, Kate si è preparata a lungo e ha riempito il bagagliaio della macchina con una varietà di snack e bevande.

La duchessa è stata avvistata mentre disfaceva i bagagli per il picnic dei suoi figli e li raccoglieva intorno a lei. Kate Middleton ha offerto loro quelle che sembravano delle vere e proprie prelibatezze: frittelle, carote, peperoni, biscotti. La Duchessa non esce mai senza cibo per i suoi bambini, ne porta in grandi scorte!

Il trucco di Kate è proprio quello di preparare grandi scorte di cibo, per non far sentire mai la fame ai suoi figli, che tuttavia seguono comunque una dieta sana ed equilibrata!