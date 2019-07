Kate Middleton, la malattia contratta durante la gravidanza: ‘Non voleva si sapesse’

Kate Middleton: emerge il disturbo di cui ha sofferto durante la Duchessa durante le sue gravidanze! Ecco di cosa si tratta

Per la Duchessa di Cambridge, Kate Middleton, le sue tre gravidanze non sono state affatto semplici. Il motivo è collegato ad una patologia che colpisce molte donne. Ecco di cosa ha sofferto Kate Middleton..

I problemi di Kate Middleton durante le sue gravidanze

La duchessa di Cambridge ed il Principe William hanno tre splendidi bambini: George, Charlotte ed infine il più piccolo Luise. Per Kate però, le gravidanze sono state molto difficili per via del suo disturbo. Di cosa si tratta?

La moglie di William soffriva di Iperemesi gravidica (HG), ed in alcuni casi può essere molto pericolosa sia per la madre che per il bambino. Infatti durante i primi mesi delle sue gravidanze la Middleton per via delle nausee molto forti e gli attacchi di vomito è stata ricoverata più volte in ospedale.

Ma Kate Middleton non è l’unica che ha sofferto di Iperemesi gravidica, anche l’attrice e comica Amy Schumer ha avuto questa patologia durante la sua gravidanza.

Ma quali sono le cause di questa patologia?

Fino ad oggi la causa di questa patologia è stata attribuita agli ormoni, che vengono prodotti in grande quantità durante i primi mesi della gravidanza. Ma i ricercatori hanno rivelato che il realtà il motivo è un altro!

A quanto pare all’origine dell’iperemesi gravidica c’è la genetica.

A rivelarlo è uno studio condotto in California con lo scopo di fare chiarezza sulle possibili cause delle nausee durante le gravidanze. Secondo i ricercatori il disturbo è causato da due geni: GDF15 e IGFBP7.

Questi geni sono coinvolti nello sviluppo della placenta, inoltre regolano anche l’alimentazioni delle mamme. Proprio grazie a questa scoperta i ricercatori sperano di poter creare un farmaco in grado di prevenire l’iperemesi gravidica.