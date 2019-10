Kate Middleton, passo falso con Letizia di Spagna: “Le ha mancato di rispetto”

Kate Middleton e Letizia Ortiz sono spesso messe a confronto: eppure un episodio non è passato inosservato e secondo gli inglesi le ha mancato di rispetto

Kate Middleton ha mancato di rispetto a Letizia di Spagna? Così si vocifera anche se la verità sembra proprio essere un’altra.

Kate e Letizia, regine di stile e bon ton

Loro sono le due regine indiscusse di stile che rappresentano l’Inghilterra e la Spagna nel miglior modo possibile. Vengono messe spesso e volentieri a confronto per il loro stile e nessuno vince sull’altra, visto che entrambe seguono una etichetta ben precisa e con il massimo del risultato.

Kate ama il rigore e segue i protocollo, esattamente come Letizia che per ogni uscita ufficiale non si lascia mai andare e non sbaglia alcun passo di danza.

Una Regina consorte e l’altra moglie dell’erede al trono, entrambe molto amate e osservate. Ma cosa è accaduto tra loro?

Il passo falso contro Letizia Ortiz

L’Express ha raccontato un aneddoto segnalato proprio dagli utenti inglesi, che porrebbe l’accento su una possibile faida tra le due donne più chic delle royal families.

Alla parata nel mese di giugno le due donne sono state messe a fianco, ma il loro rapporto è sembrato rigido – freddo e molto scostante. Tutti gli utenti su Twitter hanno ipotizzato che la moglie di William non gradisse la presenza di Letizia e che non si sia comportata bene:

“Le ha mancato di rispetto”

Eppure Judi James, esperta del linguaggio del corpo, ha voluto spiegare la ragione secondo la quale la Duchessa si sarebbe comportata in questo modo.

La moglie del Principe William durante la parata in carrozza si è mostrata molto fredda e con un atteggiamento “antipatico” a causa delle forti nause – cinetosi – che questo mezzo di trasporto le provoca. Il suo disagio è stato palpabile ma la ragione è solamente quella di non essere stata per nulla bene fisicamente.

C’è un altro punto, infatti entrambe durante le parate ufficiali seguono alla lettera il protocollo – per questo si scambia la loro professionalità con rigidità e mancanza di rispetto.

Non è la prima volta che si voglia creare una guerra dove non esista e Kate è già abituata con Meghan – dove sembra che non ci sia proprio alcuna antipatia.