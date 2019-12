Kate Middleton lasciata da William prima di Natale: la duchessa in lacrime, lo straziante retroscena

Il Principe William ha deluso Kate Middleton a tal punto da farla piangere, ecco cosa è successo prl feste di Natale della Famiglia Reale

La Duchessa di Cambridge avrebbe passato un Natale poco felice a causa di ansia e stress che le avrebbe provocato il marito. Ma cosa avrà fatto il Principe William a Kate Middleton di tanto grave?

Gli impegni reali durante le feste

La Famiglia Reale ha di sicuro molti privilegi grazie allo status che i suoi membri possiedono. Hanno jet privati per spostarsi e residenze bellissime in cui passare le vacanze ma questo può alla lunga rappresentare un’ostacolo alla libertà personale.

Proprio nei periodi di feste o in occasioni speciali infatti i Reali devono seguire un’etichetta precisa spesso non sono liberi di fare come vorrebbero: ad esempio per Natale, la tradizione di casa Windsor vuole che lo si passi tutti insieme a Sadrigham una delle residenze reali amate dalla Regina.

Questo anno però la situazione tesa tra vari membri della famiglia a causa di diversi scandali come quello che ha investito il Principe Andrea e la sua famiglia, ed alcuni malumori rendono difficile l’attuazione della tradizione.

Meghan Markle infatti, già in rotta con Kate Middleton da tempo, ha annunciato che passerà il Natale in America con la madre, Harry ed il figlio Archie, mandando su tutte le furie la Regina.

Chissà se altre notizie offuscheranno questo Natale Reale?

Cosa ha fatto William per far piangere Kate Middleton?

Il primogenito del Principe Carlo e secondo in successione, il Principe William è solito passare il Natale con la moglie Kate Middleton ed i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis insieme alla Regina e al resto della famiglia.

Ma pare che ciò non sia stato sempre così ed in passato William abbia lasciato sola Kate proprio durane le festività natalizie gettnadola in un grande sconforto.

Come rivela il Daily Express una biografa reale di nome Katie Nicholl avrebbe rivelato l’episodio nel libro del 2011 “The Making of a Royal Romance”:

“Nel novembre 2006 Kate fu invtata a Sandrigham per il tradizionale pranzo di Natale della famiglia reale, e fu il primo invito che ricevette”

Kate però dovette rifiutare perché aveva in programma di passare il Natale con la sua famiglia ma quello che fece William a Santo Stefano la sconvolse.

Il Principe aveva infatti promesso a Kate di raggiungere lei ela sua famiglia e Kate aspettava con ansia quel momento romantico.

All’ultimo minuto però aveva deciso di restare con la sua famiglia e Kate prese questa decisione come un brutto segno.

“Per William non è stato un grosso problema ma per Kate la cancellazione dell’appuntamento era qualcosa di preoccupante per il futuro”

E non aveva tutti i torti perchè William durante quelle feste parlò con il padre e la nonna del suo rapporto con Kate che forse anche sopo questo episodio subì una pausa di qualche mese per poi però riprendere a gonfie vele.