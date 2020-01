‘Ha minacciato gli amici per mail’ Kate Middleton perde la calma, la richiesta imbarazzante agli amici

‘Ha minacciato gli amici per mail’ Kate Middleton perde la calma, la...

La furia di Kate Middleton si sarebbe abbattuta su alcuni amici intimi che hanno ricevuto una richiesta particolare via mail

La dolce Duchessa di Cambridge Kate Middleton pare che abbia inviato una brutale mail agli amici più intimi. La richiesta che nessuno si aspettava, ecco cosa è accaduto

Kate Middleton da impiegata a futura Regina

La Duchessa di Cambridge è molto amata dai sudditi del Regno Unito per la sua semplicità e la sua delicatezza nei modi che la accomuna moltissimo a Lady Diana.

Come l’indimenticabile madre del Principe William anche Kate ha sempre avuto un atteggiamento umile ma regale allo stesso tempo, e un grande cuore con cui si dedica sia alla famiglia che agli impegni umanitari.

A differenza di Lady Diana Kate Middleton non è di origine nobile ma un’altra similitudine tra le due sta proprio nel fatto che quando si fidanzarono con i futuri mariti lavoravano ed erano indipendenti.

Kate infatti aveva un impiego nella ditta di famiglia e poi venne assunta nell’ufficio acquisti di Jingsaw la famosa catena di negozi di accessori moda che apparteneva a Jhon e Belle Robison.

In seguito la bella Duchessa si dedicò del tutto alla famiglia ed ai molti impegni che il suo nuovo ruolo le imponeva e considerato che il marito è secondo in linea di successione al trono, la previsione è che da Futura Regina sarà ancora più impegnata.

La mail che ha scioccato tutti

Come ha riportato l’Express.co.uk. sarebbero emerse alcune mail che Kate Middleton mandò agli amici più stretti.

L’episodio risale al 2008 ma è stato svelato solo ora secondo le rivelazioni dell’ esperta reale Daniela Elser.

La Duchessa di Cambridge infatti nel 2008 intimò in modo simpatico ma allo stesso tempo brutale agli amici via mail di non chiamarla più Kate ma Catherine il suo nome completo.

Gli amici hanno ricevuto la strana richiesta della Duchessa quando il suo rapporto col Principe cominciava a diventare più serio e subito tutti pensarono che avesse capito di stare per diventare la moglie del futuro Re.

Le amiche di Kate abituate a chiamarla con il diminutivo sin dai primi anni di Università dichiararono al signor Helliker di essere molto soprese:

“Tutti sanno che sta per succedere con Kate e William, ma siamo rimasti un po ‘sorpresi dalla richiesta di chiamarla Catherine”

In realtà poi i due si fidanzarono solo nel 2010 ma da come si deduce dalla richiesta di Kate la stessa aveva capito chiaramente quale sarebbe stato il suo ruolo a Corte.