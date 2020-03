Kate Middleton ed il Principe William saranno nuovamente genitori? Ecco l’indizio durante il viaggio in Irlanda che potrebbe dare la risposta.

Il primo viaggio dopo la Megxit di Kate Middleton e William potrebbe aver svelato il segreto sulla gravidanza. Ecco come sono stati ripresi i Duchi di Cambridge.

Kate Middleton di nuovo incinta?

Kate e William non sono solo gli esponenti della Famiglia Reale senior rimasti a tener fede agli impegni dopo l’abbandono di Harry e Meghan.

Il Duca e la Duchessa di Cambridge sono prima di tutto una giovane coppia molto innamorata e solidale da molto anni.

I due che si conoscono fin dall’Università, hanno coronato il loro amore con il matrimonio e la nascita dei loro tre splendidi bambini.

I tre Principi George, Charlotte e Louis tutti nell’asse ereditario dopo il padre William ed il nonno Carlo, sono dei bimbi sempre sorridenti anche se impegnativi.

Kate ha dichiarato che soprattutto con Louis il lavoro di mamma è impegnativo perché il piccolo è molto attaccato a lei e la segue ovunque.

Anche con George però Kate ha vissuto dei momenti terribili, come ha raccontato di recente.

Però la Middleton ha sempre dichiarato di volere altri bambini e i bookmakers danno come probabile 2 a 1 che nei prossimi mesi verrà dato l’annuncio.

Alex Apati di Ladbrokes infatti ha affermato che nonostante Meghan stia attualmente monopolizzando l’attenzione la cosa potrebbe ribaltarsi:

“La Duchessa di Cambridge potrebbe presto riportare l’attenzione su di lei con l’ annuncio imminente dell’arrivo di un bambino .”

L’indizio che scioglie i dubbi

Il Principe e Kate sono volati in Irlanda per il primo viaggio all’estero da quando è scoppiato il caso della Megxit.

Mentre Harry e Meghan invece sono tornati nel Regno Unito per partecipare agli ultimi impegni, i Duchi di Sussex hanno preso un volo commerciale e si sono recati in Irlanda, senza i bambini.

Il tour dei Royal iniziato martedì 3 marzo 2020 durerà tre giorni ed è iniziato con la visita alla Casa della Guinnes a Dublino.

Proprio durante questa prima giornata i più attenti avrebbero colto un indizio circa la possibilità di una gravidanza attuale della Duchessa.

Il Principe e Kate sono infatti stati immortalati mentre bevevano assieme da una pinta di Guinnes.

I fan hanno ipotizzato allora che Kate non possa essere incinta perché una donna in gravidanza non dovrebbe bere alcol.

Qualcun altro su Twitter ha però sottolineato che Kate avrebbe solo assaggiato:

“Kate ha assaggiato solo la schiuma”

Si vedrà solo nei prossimi mesi se hanno ragione i bookmakers ad aspettarsi l’annuncio del quarto erede oppure se i Duchi di Cambridge hanno rinunciato all’idea di allargare la famiglia.