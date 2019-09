Kate Middleton incinta del quarto figlio: la foto mentre accarezza il pancino diventa virale – FOTO

Kate Middleton aspetta il quarto figlio dal Principe William? La foto mentre accarezza il pancino fa impazzire il web

Kate Middleton, dopo il gossip sulla foto che la ritraeva in slip, torna a far parlare di sè. Diventeranno genitori per la quarta volta lei e William?

Ormai si fanno più insistenti i rumors sulla quarta gravidanza della Duchessa di Camridge. Alcune foto diffuse dai tabloid locali starebbero alla base dei sospetti, probabilmente fondati, che ormai da alcuni mesi si stanno diffondendo tra i sudditi e i fan della coppia reale.

Dunque Kate e William dopo la George, Charlotte e il piccolo Louis starebbero per dare alla luce il quartogenito.

Kate Middleton e William di nuovo genitori: la foto del pancino sospetto

A insospettire tutti in merito alla quarta cicogna in arrivo per i Duchi di Cambridge è una foto scattata alla moglie del Principe William, Kate Middleton, nel corso dell’inaugurazione di una nuova area per bambini costruita nel centro di Londra.

Nelle foto una Duchessa di Cambridge, raggiante fasciata di un grazioso vestito azzurro carta da cui si riesce a scorgere un pancino sospetto che accarezza dolcemente, in un modo quasi ‘protettivo’.

Un tipo di gestualità tipiche di una donna in dolce attesa, per non parlare degli sguardi dolci e le coccole ai bambini presenti all’inaugurazione.

Kate e il desiderio di diventare nuovamente madre

In una delle ultime interviste all’esperto della Famiglia Reale Inglese Phil Dampier, si evince quanto sia stato forte soprattutto nell’ultimo periodo il desiderio per la Duchessa di avere un altro figlio.

Ecco quanto dichiarato da Dampier ai tabloid britannici:

‘Kate adora la vita familiare a Norfolk e un quarto bebè le darebbe una scusa per trascorrere più tempo nella sua dimora in campagna e sottrarsi agli impegni ufficiali, che non le sono affatto graditi’

poi aggiunge e conclude:

‘La duchessa ha imparato a cavarsela bene coi doveri reali e sa come relazionarsi con la gente, ma da quanto mi risulta preferirebbe di gran lunga restarsene a casa coi bambini’

Per il momento nessuna ufficialità rispetto alla lieta novella. Arriveranno presto notizie?

Ecco lo scatto che ritrae Kate mentre accarezza dolcemente il ‘pancino sospetto’: