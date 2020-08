Kate Middleton devastata dal dolore: ‘A casa è scoppiata a piangere…’

La moglie del Principe William, Kate Middleton, è scoppiata in lacrime lontano dalle telecamere: un dolore troppo forte per il suo animo sensibile

Kate Middleton ha ammesso di essere tornata a casa piangendo. Ma cosa è successo alla moglie del principe William?

Il motivo del pianto di Kate Middleton

Kate Middleton appare sempre come una donna molto forte e resistente. Anche i cuori più duri, però, hanno i loro momenti di fragilità.

Questo è il caso della duchessa di Cambridge, che ha rivelato, un giorno, di essere tornata a casa piangendo.

La Middleton ha fatto delle rivelazioni inedite durante una visita al Baby Basics UK a Sheffield, nel South Yorkshire, mentre lanciava una nuova iniziativa della Corona.

La donna si sarebbe molto emozionata dopo aver visitato un’associazione durante il lockdown a causa del Coronavirus.

La moglie di William ha confessato senza paure:

“Ricordo un paio di famiglie che ho incontrato da King’s Lynn e quando sono tornata a casa sono letteralmente scoppiata in lacrime. Le loro storie erano così commoventi! Le lotte che hanno attraversato, il coraggio che hanno dimostrato, in circostanze straordinarie.”

Il cuore altruista della tenera Kate

La duchessa di Cambridge continua a occuparsi di bambini facendo volontariato.

Dopo aver visitato varie associazioni, che procurano cibo, vestiti e giocattoli per i più piccoli, la futura regina si è impegnata in prima persona.

L’amatissima duchessa si è messa in contatto con 19 importanti rivenditori e marchi del Regno Unito, per convincerli a donare 10.000 nuovi articoli a 40 baby bank in tutto il Regno Unito.

Il gesto della moglie di William, accompagnato dalle sue lacrime più sincere, ha colpito il cuore dei sudditi inglesi sempre più innamorati della duchessa di Cambridge.