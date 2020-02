‘Un senso di vuoto’ Il dramma di Kate Middleton: la duchessa confessa il suo dolore

Kate Middleton è molto impegnata in questi giorni ed ha svelato il dramma della solitudine di neomamma, le rivelazioni che hanno commosso tutti.

Nonostante il periodo difficile a Buckingham Palace, Kate Middleton sta stupendo tutti con la sua forza e la sua sincerità, ecco cosa ha dichiarato sulla depressione post partum.

Kate Middleton mamma e futura Regina

La giovane Duchessa di Cambridge non ha solo l’impegno reale con la dura etichetta da rispettare e le incursioni dei paparazzi nella sua vita privata.

Per scelta lei ed il marito il Principe William sono anche genitori di 3 splendidi bambini, George, Charlotte e Louis, e si spendono in ogni modo per seguire al meglio la loro crescita.

Non mancando mai ai primi giorni di scuola, o ad accompagnarli ai loro sport preferiti.

Ciò non toglie che il lavoro di genitore sia molto duro anche per dei reali come loro e come più volte ammesso sia da William che ultimamente da Kate, le nottate in bianco hanno pesato.

Proprio Kate, che non ha mai nascosto la voglia di un quarto figlio, ha ammesso in questi giorni le difficoltà incontrate nel suo essere mamma.

Le dichiarazioni sulla salute mentale dei neogenitori

In questi giorni di trambusto causato dalla Megxit la Duchessa di Cambridge pare instancabile come riporta il Daily Express.

Ha partecipato ad incontri e conferenze per la generazione e la promozione di un sondaggio per genitori di Under 5 lanciato martedì scorso nel corso del programma Early Years a sostegno della prima infanzia.

Al Centro per bambini di Ely e Careau a Cardiff infatti Kate ha parlato con genitori e dirigenti di tematiche legate ai bambini.

Kate ha anche incontrato i bimbi durante le attività sensoriali e in giardino ed ha giocato con loro.

Tutti conoscono l’attitudine a fare la mamma di Kate ma alcuni lati difficili e doloroso vissuti dalla Duchessa sono stati espressi sinceramente ed hanno stupito tutti.

“Avevo appena avuto George..William era ancora fuori per lavorare e siamo venuti qui nel mezzo di Anglesey..ero così isolata e tagliata fuori..” “Non avevo una famiglia nei paraggi e passavo le notti in bianco..se solo avessi avuto un centro come questo”

La direttrice del centro Carolyn Asante ha risposto alla futura Regina:

“E’ questo il punto, ne abbiamo tutti bisogno”

La confessione “genuina e concreta” della Duchessa l’ha avvicinata ancora di più ai sudditi e il suo momento di debolezza ha ricordato la vita di Lady Diana, sola con i difficili momenti di mamma e di Principessa.

Ma Kate e William sono molto legati ed anche il Principe ha molto a cuore l’impegno per la salute mentale.