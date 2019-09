‘Un pis**lo enorme’ Principe William imbarazzato, Kate Middleton prova a nasconderlo

Kate Middleton e il Principe William in Canada hanno dovuto affrontare una imbarazzante situazione di natura ‘fallica’

I Duchi di Cambridge Kate Middleton e William avrebbero avuto un inconveniente molto imbarazzante in Canada. La giornalista di corte spiega l’equivoco “fallico”.

Incidente fallico con la vongola per Kate Middleton

il quotidiano inglese Daily Express riporta un aneddoto molto divertente che è accaduto al Duca e alla Duchessa di Cambridge durante un tour in Canada nel 2016.

La commentatrice di corte Emily Andrews ha rivelato tutto nel documentario di Channel 5 dal titolo “Secrets of the Royals” sottolineando che a volte il cibo può essere un ìn problema diplomatico.

Ma cosa è successo a Kate e William?

La Andrews racconta che durante il viaggio in Canada insieme a Kate bellissima come sempre ed il marito William si recarono ad uno stand di prodotti tipici canadesi.

Tra questi vi era un tipo di vongola la cui forma era palesemente “fallica”

“Improvvisamente vediamo questa vongola chiamata geoduck.” “E’ un cilindro molto lungo dall’aspetto fallico, con una specie di parte bulbosa alla fine”

La Armstrong ride al ricordo della situazione imbarazzante rivelando che tutti quelli che erano con loro aspettavano con trepidazione che i Duchi di Cambridge si avvicinassero alla bancarella delle geoduck per vedere cosa avrebbero fatto.

E i due non hanno deluso la stampa, ammette la corrispondente:

“Entrambi l’hanno provato…sono riusciti a reprimere qualsiasi risata”

Anche se come le foto hanno immortalato:

“C’è stata una leggera risatina da Kate”

Alcune famose gaffes reali

Kate e William non sono gli unici della Famiglia Reale ad aver vissuto dei momenti imbarazzanti in pubblico come si legge sul Time

Nel 2005 il fratello di William, il Principe Harry scandalizzò il mondo presentandosi ad una festa in costume con un’uniforme nazista simili a quelle dell’ Afrika Korps di Rommel con tanto di svastica sul braccio. E tutto ciò appena due settimane prima della Giornata Mondiale Dell’Olocausto.

Il Principe Harry fu molto amareggiato di aver offeso e ferito tante persone e si scusò pubblicamente per la pessima scelta del costume.

Anche il padre di William non fu da meno, durante un’ intervista fatta al Principe Carlo e a Lady Diana il giorno del loro fidanzamento nel 1981, Il giornalista chiese se fossero davvero innamorati.

Diana, che aveva solo 20 anni rispose subito

“Certo!”

Mentre Carlo disse lasciando basiti tutti:

“Qualunque cosa significhi amore”.

Kate e William dunque pur con imbarazzo se la cavarono bene con la strana vongola canadese ed evitarono l’incidente diplomatico con il loro solito comportamento educato e naturale che tanto piace ai sudditi inglesi