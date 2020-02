Le conseguenze della gravidanza, Kate Middleton rivela il dramma ‘Terrificante’: lo sfogo commuove i sudditi

Kate Middleton, parla per la prima volta della sua prima gravidanza in un’intervista: “È stato terrificante” ecco cosa ha dichiarato la Duchessa

La bellissima Kate Middletton è una delle donne più amate di Inghilterra. La sua eleganza e la sua bellezza hanno fatto guadagnare alla Duchessa tanto rispetto e approvazione da parte dei suoi sudditi.

Kate Middleton, il post gravidanza

La bella Kate Middleton insieme a suo marito William sono ormai amati dal tutto il popolo inglese. L’amore nei confronti della Duchessa è nato sopratutto nel 2013 quando la bella Kate ha annunciato di essere incinta del suo primo bambino. La giovane infatti ha fatto parlare per mesi della sua gravidanza ma sopratutto del sesso del bambino, che non hanno rivelato fino alla fine del parto.

I due infatti, come racconta Kate, erano estremamente emozionati dell’arrivo di un bambino, ma non tutti erano a conoscenza della paura e del terrore che si celava dietro di essa.

Kate “È stato terrificante”

La bellissima Duchessa di Cambridge ha infatti raccontato della sua gravidanza proprio in una recente intervista ad Happy Mum Happy Baby, in cui tra euforia ed emozione, il post-partum non è stato per niente divertente.

Nonostante tra i due coniugi ci sia una bellissima sintonia e rispetto, pare che il post gravidanza abbia cambiato totalmente le cose per i due:

«Io e William siamo grati per il supporto che le persone ci hanno mostrato e per noi era importante condividere quel momento, ma eravamo anche genitori inesperti»

Fortunatamente le cose però sembrano andare decisamente meglio, infatti anche dopo l’arrivo di Charlotte e di Louis, il loro approccio è stato più consapevole e maturo. Anche se, la stessa Duchessa, ha affermato che non può mai dimenticare la al disagio che ha provato prima del parto. I royal infatti pensavano solo alla piega perfetta e al vestito perfetto, mentre Kate, si trovava decisamente a disagio.

«È stato leggermente terrificante.Tutti erano stati così bendisposti e sia io che William sapevamo che questo era qualcosa di cui tutti erano entusiasti, siamo estremamente grati per il supporto che le persone ci hanno mostrato e per noi era importante condividere con loro quella gioia, ma allo stesso tempo avevamo un neonato, eravamo genitori inesperti, con l’incertezza di ciò che significava, quindi c’era ogni sorta di emozioni contrastanti».

Insomma oggi però Kate sembra essere una mamma più consapevole e forte anche se ammette di non essere assolutamente perfetta come gli altri la disegnano.