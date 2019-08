Kate Middleton ‘Gravidanze non spontanee’: la verità nascosta dalla Corte, anche Meghan Markle ha accettato

Kate Middleton ‘Gravidanze non spontanee’: la verità nascosta dalla Corte, anche Meghan...

Nella famiglia reale niente è lasciato a caso, così come le gravidanze di Kate Middleton e Meghan Markle.

Kate Middleton e Meghan Markle: nuovi eredi?

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla rivista Vanity Fair, la famiglia reale avrebbe pianificato le gravidanze di Kate Middleton e Meghan Markle. Le due donne potrebbero presto allargare le rispettive famiglie entro il 2020. Perché proprio entro l’anno prossimo? Il 2021 si celebrerà il 100 compleanno del marito della Regina Elisabetta e per tale motivo vuole godersi pienamente questo giorno importante. Dopo la nascita del loro primo figlio, il piccolo Archie, la Duchessa di Sussex ha subito espresso il suo desiderio di allargare la famiglia precisando però che sarebbe il loro ultimo figlio. La scelta non è legata solo ed esclusivamente all’età della moglie di Harry ( la scorsa settimana ha compiuto 38 anni). Lo scopo della coppia reale è quello di salvaguardare l’ambiente. L’annuncio del loro secondo figlio è previsto agli inizi del prossimo anno subito dopo il viaggio che I Duchi di Sussex compiranno in Sudafrica.

La moglie del principe William, Kate, dall’altro canto invece vuole il quarto figlio, dopo la nascita di George Alexander Louis, Charlotte Elizabeth Diana, Louis Arthur Charles.

L’abitudine del piccolo George che preoccupa mamma

Secondo quanto rivelato dall esperta della famiglia reale , Victoria Murphy, il primogenito della coppia formata da William e Kate è un bambino super attivo e vuole sempre giocare. Durante una regata nautica della King’s Cup, George avrebbe fatto qualcosa che ha spaventato non poco sua mamma. Di cosa si tratta? Ecco il tweet pubblicato dall’esperta: