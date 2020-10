Kate Middleton costretta ad annunciare la gravidanza: il motivo è devastante

La Royal Family non annuncia mai una gravidanza prima delle 12 settimane. Questa volta hanno fatto un’eccezione. Il motivo è assurdo.

La gravidanza di Kate Middleton è stata annunciata in anticipo a causa dei suoi problemi di salute.

La gravidanza di Kate Middleton

Sono mesi ormai che i media cercano di scoprire se Kate sia in attesa del suo quarto figlio.

Molti osservatori della royal family ritengono che la Middleton potrebbe unirsi a Eugenie, che ha confermato di aspettare un bambino, atteso per l’inizio del 2021.

L’annuncio, in quel caso, verrebbe fatto dalla famiglia reale, come del resto è stato fatto con le precedenti gravidanze della duchessa di Cambridge.

In quest’ambito si inseriscono le affermazioni fatte dalla corrispondente reale Victoria Murphy, che ha ammesso come la famiglia reale “normalmente non annunci una gravidanza prima delle 12 settimane”.

Anche in questo caso, quindi, bisognerebbe attendere quasi 3 presi di gravidanza di Kate, prima che venga ufficializzata.

L’annuncio prima delle 12 settimane

Così non è accaduto, però, ai tempi di un’altra gravidanza, quella del principino George, che era stata annunciata con netto anticipo dalla famiglia reale.

Il motivo è devastante e l’eccezione fatta non è frutto di un contesto felice. Anzi, all’epoca la famiglia reale visse un vero e proprio dramma.

L’annuncio arrivò a seguito del ricovero di Kate, che soffriva di iperemesi gravidica e fu trasportata con urgenza all’ospedale King Edward VII di Londra.

Dopo l’annuncio della gravidanza, ci fu un’ondata di sostegno per Kate e William, che li rese più positivi su tutta la faccenda.

Secondo la ABC, William avrebbe guidato “50 miglia per portarla in ospedale dove, le sarebbe stata applicata una flebo“.

La famiglia reale avrebbe voluto attendere le 12 settimane, ma, come dichiarato da Ingrid Seward, redattrice della rivista Majesty:

“Non avrebbero voluto far trapelare la notizia, perché probabilmente Kate era ancora di 10 settimane, ma sapevano che, una volta che la duchessa era stata vista entrare in ospedale, i media avrebbero preso il controllo dell’annuncio.”

I fan della royal family dovranno ancora attendere per l’annuncio dell’eventuale nuova gravidanza di Kate!