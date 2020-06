‘George rischia l’amputazione di un dito’ Kate Middleton nella bufera, il pericoloso gioco in giardino allarma i sudditi

Kate Middleton torna in pubblico dopo il Coronavirus: svela alcuni dettagli sui piccoli principi George, Charlotte e Louis

Kate Middleton torna a farsi vedere in pubblico dopo il periodo di lockdown da Coronavirus, che le ha impedito di portare avanti il suo impegno civico.

La duchessa di Cambridge ha scelto di visitare il Fakenham Garden Center e, per l’occasione, ha svelato alcune curiosità relative ai figli, i principini George, Charlotte e Louis.

Kate Middleton dopo il Coronavirus

La moglie del principe William si è recata, nei giorni scorsi, presso il Fakenham Garden Center, che si trova vicino alla residenza reale di Anmer Hall, nel Norfolk.

Durante la visita, la donna ha mostrato l’interesse e tutto il suo sostegno alle imprese locali. Si è mostrata con un look informale costituito da jeans, camicia, gilet e sneaker Superga.

“Ora che le cose iniziano a calmarsi, è bello e importante che la gente sappia che si può uscire per andare in posti come questo.”

Mentre la duchessa visitava il centro, William era impegnato in un’altra impresa locale, la Smiths the Bakers, una panetteria con alle spalle ben 50 anni di storia.

Proprio qui, i proprietari hanno accolto il principe, facendogli trovare una torta di compleanno. Il gesto è in vista del festeggiamento per i suoi 38 anni, che compirà il prossimo 21 giugno.

George preoccupa ‘Tocca le piante carnivore’

Kate Middleton, durante la visita, si è messa alla ricerca di alcuni semi e piante da portare alla sua famiglia. Nel frattempo, ha rivelato alcuni dettagli molto curiosi relativi ai principini George, Charlotte e Louis:

“Loro adorano questo luogo. Un garden center è il posto ideale per i bambini e le famiglie.”

La duchessa ha spiegato anche che George è molto amante dei giochi che compie assieme alla Venere acchiappamosche: si tratta di una pianta carnivora, per la quale il primogenito nutrirebbe un debole. Ovviamente, il piccolo non ci gioca da sola, ma sempre sotto la supervisione di un adulto. Il primogenito è sempre sotto stretta sorveglianza. Come sempre, non sono mancate critiche sul web contro Kate relative al fatto che un futuro re dovrebbe evitare ‘giochini pericolosi del genere’.

Inoltre, i tre piccoli figlio di William e Kate amerebbero coltivare le piante di pomodoro nel giardino di casa, come hanno fatto negli scorsi mesi.

“Erano entusiasti di vederli crescere, siamo partiti dai semi e ora le piante sono alte quanto loro.”

Un modo sano per