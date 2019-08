Kate Middleton, il figlio George fa una cosa pericolosissima di nascosto: ‘Lo hanno beccato i paparazzi’

Kate Middleton preoccupata per George pinzato dai paparazzi mentre faceva una cosa pericolosissima. Di cosa stiamo parlando?

Kate Middleton è una mamma apprensiva, ma quello che è successo al piccolo George è stato veramente qualcosa di pericoloso tanto da sfuggire al suo controllo. Ma cosa?

Kate Middleton moglie e mamma

La moglie di William è una ragazza molto attenta ma soprattutto una mamma devota dei suoi tre gioielli – George, Charlotte e Louis ovvero i futuri reali che continueranno ad appassionarci con le loro storie.

Una futura Regina di Inghiterra che gli inglesi vorrebbero subito, al posto di Carlo e Camilla – convinti che potrebbe fare molto per il Paese. Ma l’attenzione oggi è andata sul piccolo George, colpevole di aver fatto qualcosa di molto pericoloso.

Il gesto pericolosissimo di George

George e Charlotte, figli del principe William e della principessa consorte, hanno indossato abiti a tema “nautico” mentre erano in compagnia dei loro genitori per recarsi alla regata della King’s Cup.

Stando alle parole dell’esperta reale Victoria Murphy, il giovane principe è stato scovato a cibarsi di una formica mentre sua madre e suo padre stavano partecipando agli eventi nel corso della giornata. Il tutto mentre la sua mamma abbracciava e stringeva la sua piccola Charlotte, intenta a qualche marachella.

La signora Murphy ha affermato su Twitter:

“I bambini di Cambridge hanno avuto una grande giornata fuori oggi. Tra le marachelle di charlotte e il principino George intento a mangiare una formica!”

William si è classificato al terzo posto

William e Kate, per altro, la ricordano anche come una giornata di trionfo per il figlio maggiore del Principe Carlo e Lady Diana, in quanto è risultato vittorioso nella gara sportiva organizzata per quell’evento.

Anche se nessuno tra i due competitori ha vinto la coppa, il Duca è stato particolarmente abile, in quanto il suo yacht è arrivato al terzo posto tra le otto squadre concorrenti, tutte capeggiate da volti conosciuti.

Kate, 37enne adorata dal popolo, è stata al timone della barca che ha chiuso la competizione e ha toccato il traguardo per ultima dopo essere stata squalificata nella seconda delle due gare.

Insomma, davvero una competizione emozionante, che ha visto i due coniugi reali mettersi alla prova ancora una volta assieme e i loro pargoli reali divertirsi, incorrendo anche in qualche marachella niente male!