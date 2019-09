Kate Middleton ‘Gli fa male, può farlo solo per un’ora al giorno’: il dramma del piccolo George

Kate Middleton ‘Gli fa male, può farlo solo per un’ora al giorno’:...

Kate Middleton ed il Principe William si raccontano in un’intervista, parlando delle loro abitudini con i figli, in particolare George

Il Duca e la Duchessa di Cambridge, Kate Middleton, hanno rilasciato un’intervista in cui parlano della loro quotidianità con i bambini, parlando in particolare di un’abitudine del piccolo George.

William, Kate Middleton e l’educazione dei figli

Proprio oggi sia per il Principe George, il lor primogenito, che per la Principessa Charlotte sono iniziate le scuole. Il Primogenito della coppia, due anni più grande della sorellina è entrato tendo per mano il padre, William, mentre Charlotte più impacciata stava con la mamma.

Molto aspettavano di vedere foto di questo giorno, poiché è raro vederli in momenti di vita quotidiana. Kate e William infatti, tengono molto alla loro privacy.

Tuttavia in un’intervista rilasciata nel 2017, il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno rilasciato dettagli molto personali riguardo i loro figli. Durante l’intervista alla domanda del conduttore Scott Mills, se guardano molti programmi in televisione per bambini, la coppia annuisce ed inizia a ridere.

Il Principe William approfondisce l’argomento, rivelando cosa fa irritare il loro figlio maggiore George:

”George si arrabbierebbe molto se non mi mostrassi interessato ai personaggi”

E, Parlando proprio di cartoni quest’ultimo ha aggiunto che il figlio ha ormai superato l fase ”Peppa pig”, mentre Charlotte invece, ha appena iniziato a vederla.

Il pensiero di Kate Middletton riguardo i cartoni: ‘Non più di un’ora al giorno’

Tuttavia i bambini non passano molto tempo davanti la TV, i genitori hanno raccontato che possono starci solo per un’ora al giorno. In particolare George è obbligato a stare pochissimo davanti allo schermo, com’è giusto che sia anche se oggi i bambini stanno ore a guardarli e questo fa male, danneggia la loro salute. Ma lui è il Principe erede e deve dare il buon esempio.

Proprio Kate Middleton ha dichiarato:

la natura può svolgere un ruolo fondamentale nell’aiutare i bambini a crescere per diventare adulti felici e sani

Sostenendo quindi che per i bambini è meglio giocare all’aria aperta piuttosto che stare davanti ad uno schermo che sia di una televisione o un computer e, cerca di far crescere i suoi figli in questo modo.