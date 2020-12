Kate Middleton nessun regalo per Meghan a Natale: il grave sgarro

La duchessa di Cambridge ha fatto una vera e propria gaffe con Meghan, Harry e Archie nel periodo di Natale.

I Cambridge e i Sussex festeggiano il Natale separati, ma i gesti di Meghan e Kate accorciano le distanze tra le due famiglie.

Peccato che, però, il gesto di Kate Middleton si sia rivelato una vera e propria gaffe nei confronti della moglie di Harry.

L’errore della moglie di William è imperdonabile e potrebbe addirittura peggiorare i loro rapporti già in crisi.

Meghan Markle si avvicina alla famiglia reale

Nei giorni scorsi, era giunta la notizia del bel gesto compiuto da Meghan Markle nei confronti della famiglia reale.

Dopo un periodo davvero negativo, che ha visto degenerare il rapporto tra i duchi di Sussex e il resto della corona, arriva ora la distensione.

Meghan Markle ha voluto spedire i regali di Natale ai suoi nipotini George, Charlotte e Louis. I doni sono partiti dalla California per giungere puntuali in Gran Bretagna.

Ora, arriva la notizia che il gesto positivo di Meghan Markle sia stato ricambiato da Kate Middleton.

La gaffe di Kate Middleton

Un gesto compiuto da Kate Middleton, che avrebbe potuto significare la rappacificazione con Meghan Markle, si è tramutato in una vera e propria gaffe.

La moglie del principe William, infatti, ha pensato bene di fare i regalini a Meghan, Harry e al piccolo Archie.

Peccato, però, che i suoi pacchetti siano fermi per via della crisi dei trasporti in Gran Bretagna.

Dopo la notizia della nuova variante del virus circolante nel Paese inglese, infatti, tutti i collegamenti aerei sono stati bloccati.

Ecco perché i duchi di Sussex non riusciranno a ricevere i loro doni natalizi entro il 25 dicembre 2020, ma probabilmente dovranno attendere l’anno nuovo.