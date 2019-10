‘Non deve avvicinarsi ai miei figli’ Kate Middleton dopo le molestie, taglia i rapporti con lo zio

Kate Middleton furiosa con lo zio, volano gli stracci in famiglia: “Non ti avvicinare ai miei figli”, la moglie del Principe

William perde le staffe

La moglie del Principe William, Kate Middleton, è nota in tutto il mondo per la sua classe e semplicità. Una donna che difficilmente si lascia immortalare in momenti in cui è ‘fuori controllo’ ma questa volta pare abbia perso la pazienza proprio con lo zio di suo marito per una questione piuttosto importante.

Kate Middleton furiosa

Una donna che si contraddistingue per la sua eleganza, classe e semplicità. Queste sono le principali caratteristiche che hanno conquistato i suoi sudditi. In pubblico si mostra sempre come una donna tranquilla e difficilmente perde le staffe, anche quando i suoi figli ‘trasgrediscono‘ le rigide regole della famiglia reale. Ma questa volta, pare che Kate Middleton si sia scagliata contro lo zio di suo marito: il Principe Andrea. Per quale motivo? Negli ultimi mesi si è molto parlato dello scandalo sessuale riguardante l’imprenditore Jeffrey Epstein e del presunto coinvolgimento del figlio della Regina Elisabetta. L’imprenditore in questione è stato arrestato lo scorso 6 luglio per traffico di minori e abusi in Florida e a New York. Qualche settimana più tardi, l’uomo si è tolto la vita in carcere.

Sarebbe stata proprio questa vicenda a far perdere le staffe alla duchessa, la quale si è scagliata contro il Principe Andrea.

Le parole della moglie del Principe William

Secondo quanto riportato da fonti vicine alla famiglia reale, Kate Middleton ha alzato la voce e ha invitato lo zio di suo marito a stare lontano dai suoi bambini:

«Stai lontano dai miei bambini!».

Non capita spesso che la moglie del principe William perda le staffe in questo modo. Ma la questione che coinvolge proprio lo zio del principe l’hanno portato, almeno finché non si verificano i fatti, a prendere le distanze da lui.