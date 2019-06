Kate Middleton, il fratello ‘Ho lottato contro una malattia paralizzante’: l’agghiacciante confessione

Kate Middleton, il fratello parla della sua malattia:”Ho lottato contro una depressione paralizzante”, ecco le sue parole

L’ultimo dei Middleton ha parlato a cuore aperto di un momento difficile della sua vita: la lotta contro la depressione.

James Middleton: la depressione

Il fratello di Kate e Pippa Middleton ha rivelato, in una intervista di gennaio scorso, di aver passato un momento particolarmente difficile: la lotta contro la depressione. Sono stati mesi duri per il James Middleton che ha deciso di raccontare tutto quello che ha provato durante quel periodo. Il fratello della moglie del Principe William ha precisato, nella sua intervista al magazine Titler, che in passato non riusciva a sopportare il fatto che si media si interessino a lui per via delle sue parentele.

Qualche anno fa, è stato giudicato per il suo lavoro. James Middleton gestisce un’azienda la Boomf, che si occupa della vendita di marshmallow personalizzati. Tuttavia, tre anni fa, la sua azienda ha registrato una perdita di oltre 2 milioni di sterline e per tale motivo era stato additato dai giornalisti come ‘fallimento’.

James ha dovuto fare i conti anche con un altro disturbo ’Add (Attention deficit desorder) o meglio noto come disturbo dell’attenzione.

Il fratello di Kate sta meglio

In una intervista al magazine Tatler, il giovane ha affermato:

«La depressione è stata paralizzante. È ciò che ti tiene a letto, mentre l’ansia ti fa sentire in colpa di essere lì»

Sembra che ultimamente, James Middleton abbia ripreso in mano la sua vita e abbia superato il periodo buio grazie alla sua fidanzata, l’esperta finanziaria francese Alizee Thevene e i suoi cani. Inotre, nel suo tempo libero, si dedica a numerose attività quale la corsa, il trekking che gli hanno consentito di uscire dal suo periodo buio.