Kate Middleton ferite multiple alle dita, costretta a mettere cerotti: il triste motivo

La famiglia Reale ancora sotto i riflettori del gossip, ai sudditi della Duchessa Kate Middleton non sfugge un particolare, ecco cosa è successo

Kate Middleton la bellissima moglie di William e Duchessa di Cambridge fa parlare di nuovo di se stessa. La bellissima Duchessa dopo i pettegolezzi sui rapporti ostili con la bella moglie di Harry Meghan Markle, torna di nuovo sotto le luci del gossip. Questa volta però a saltare all’occhio dei suoi sudditi un particolare che di certo non è sfuggito. Kate infatti, ad ogni sua apparizione, si presenta quasi sempre con dei cerotti alle dita. Ma qual’è il reale motivo?

Kate Middleton cerotti alle dita

La questione cerotti però, non incuriosisce solo i suoi sudditi ma il resto dei loro fan accaniti che si chiedono per quale motivo, la Duchessa sente l’esigenza di indossare dei cerotti alle dita. Una donna del suo calibro con acconciature e vestiti di un certo livello si mostra sempre perfetta agli occhi dei suoi sudditi, ma per quale assurdo motivo indossa dei cerotti alle dita?

In realtà sono in tanti a chiedersi il perché la moglie del principe William,debba indossare delle medicazioni alle mani. Alcuni addirittura hanno pensato che la Duchessa si faccia male giocando con i suoi bambini,altri invece credono che si faccia dei graffi mentre pratica giardinaggio o addirittura che voglia nascondere problemi legati alla pelle.

In realtà non si conosce ancora il motivo per il quale la Duchessa debba indossare questi cerotti alle dita, pertanto questo resta un vero e proprio mistero che incuriosisce e stuzzica ancora una volta i fan accaniti della bellissima Kate Middleton.