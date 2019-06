Kate Middleton ‘Si è tolta la fede’: ‘l’amante’ di William l’ha fatta grossa

La storia di Kate Middleton e William sta tenendo col fiato sospeso tutti gli inglesi. Crisi maggiore dopo il gesto della presunta amante

I sudditi stanno con il fiato sospeso. Kate Middleton e il Principe William sono sul punto della crisi? I due stanno vivendo attimi di tensioni nel privato, almeno è questo ciò che trapela dai giornali di gossip inglesi. Adesso arriva un’altra brutta tegola sulla testa della Duchessa.

Kate Middleton, il gesto dell’amante di William

Kate Middleton e il Principe William formano una coppia da favola, una bellissima coppia che sta però facendo intristire tutti gli inglesi. Un nuovo gossip potrebbe decidere per sempre le sorti della coppia tanto amata. Torna di nuovo a far parlare di sé Rose Hanbury, l’ex amica di Kate, allontanata poi dalla cerchia di conoscenza dei principi. Ora non porta più la fede, simbolo che il suo matrimonio è ormai giunto al termine.

La crisi tra i due coniugi reali potrebbe generare verso la rottura ora che Rose Hanbury pare abbia definitivaemnte rotto con il marito. Ma chi è Rose Hanbury? Lei è la ex migliore amica della duchessa del Sussex ed è stata avvistate senza la fede nuziale al dito. Il matrimonio con David Rocksavage, marchese di Cholmondeley è quindi finito? Per capire meglio la situazione bisogna fare un salto indietro nel tempo.

Il presunto tradimento di William: la decisione di Kate

La Duchessa di Cambridge ha imposto al Principe Williams di togliere Rose, una delle sue amiche più intime, dalla cerchia delle sue conoscenze. Le due coppie erano diventate amiche nel 2016 durante un gala di beneficenza e da quel momento erano diventati migliori amici e si vedevano spesso a cena.

Nonostante al dito non avesse più l’anello, c’è da dire che Rose al gala era venuta in dolce compagnia. Ma si è tenuta ad una certa distanza dal Principe Williams. Il primo incontro delle due donne dopo la furibonda discussione con Kate nel North Norfalk. Al banchetto il marito di Rose sedeva proprio accanto Kate, mentre sua moglie Rose era accomodata dall’altra parte della sola, una distanza strategica che nasconde l’amara verità? L’ha fatta davvero grossa se c’è ancora tutto questo astio. Ormai il tradimento del Principe assume contorni sempre più ‘reali’.