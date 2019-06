Kate Middleton ‘Costretta ad usare capelli finti’: emerge il triste motivo

Kate Middleton, svelato il segreto dietro i capelli perfetti della duchessa… usa extension fatte con capelli veri

A quanto pare gira voce che Kate, per dare volume ai suoi capelli, ricorra all’uso di extension fatte con capelli veri provenienti dall’India.

Kate e le extension formate da capelli veri

Si vocifera che la bella duchessa per apparire sempre al meglio, utilizzi delle extension importate in Europa dall’India che rappresentano offerte di devozione agli dei da parte delle donne induiste. Secondo i tabloid Inglesi Kate si serve delle extension per volumizzare i suoi capelli, anche se questo va contro il protocollo reale.

Interviene anche Vanity Fair a sostegno della moglie di William, affermando che non c’è nulla di strano a curare la propria immagine, essendo un personaggio conosciuto in tutto il mondo. Anche se questo va contro i canoni estetici della Royal family secondo i quali bisognerebbe evitare tutto ciò che da un idea di bellezza ‘‘artefatta”.

Per questo motivo sono inoltre vietate le mèches o colori troppo accesi per lo smalto, ma Kate sembra aver trovato un giusto compromesso. La duchessa di Cambridge, come molte star di Hollywood, usa prodotti della famosa azienda The Great Lenghts che utilizza extension praticamente invisibili che danno un risultato molto naturale. Per ottenere questo effetto di qualità usano capelli veri.

La provenienza delle extension della Duchessa di Cambridge

Le extension fanno un lungo viaggio dall’Asia fino ad arrivare in Europa. Il punto di partenza è l’India dove i fedeli tagliano i proprio capelli fino a tre volte l’anno per offrirli in dono agli Dei.

Le chiome vengono prelevate, e poi vendute all’asta una volta selezionate con accuratezza. Le ciocche mai trattate giungono in Italia per essere depigmentate e tinte.

Vengono scelte le ciocche provenienti dall’India perchè sono le migliori in termini di qualità, ed il risultato finale delle extension è di due tipi: il primo si può staccare e attaccare e dura circa sei settimana, il secondo invece dura sei mesi e si applicano con la cheratina.