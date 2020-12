La duchessa di Cambridge ha commesso un errore che è stato notato dai sudditi. Kate ha spiazzato tutti. Ecco cos’è accaduto.

Kate Middleton ha commesso uno sbaglio che nessuno, tra coloro che lo hanno notato, si sarebbe mai aspettato.

La generosità e l’altruismo di Kate non sono bastati per celare l’imperdonabile errore, che è stato notato da moltissimi sudditi.

Curiosi di scoprire cos’è successo? Continuate a leggere!

Kate Middleton sbaglia e sconvolge tutti

La duchessa di Cambridge, nei giorni scorsi, ha iniziato un tour con il principe William.

I due, infatti, attraverseranno la Gran Bretagna per 3 giorni per mostrare solidarietà a tutti i cittadini colpiti, in qualche modo, dal virus.

In occasione dei primi giri, Kate e William hanno lasciato scritti dei messaggi gentili e ottimistici.

Uno, in particolare, lasciato dalla coppia su un pannello informativo, non è passato inosservato ai sudditi.

Il motivo? Un errore di Kate. La duchessa, infatti, avrebbe sbagliato a scrivere la parola “paese”, dimenticandosi di aggiungere una lettera.

La reazione dei sudditi inglesi

La svista è stata notata da tutti e ha suscitato reazioni differenti.

Su Twitter, in particolare, c’è chi ha difeso la duchessa e chi, invece, l’ha attaccata apertamente.

C’è chi ha scritto:

“Gesto adorabile da parte di entrambi. Kate si è persa la “N” però… Comunque, messaggio molto dolce e premuroso destinato a tutti questi lavoratori. Buon Natale a tutti voi.”

C’è anche chi non è riuscito a sorvolare sull’errore e ha voluto sottolinearlo, arrivando a definire la duchessa addirittura “ignorante”.

Le sviste capitano a tutti, specialmente quando ci si trova sotto pressione.

Kate, infatti, era molto emozionata e felice di trasmettere un messaggio di solidarietà a chi sta subendo le conseguenze negative della pandemia.