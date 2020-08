Kate Middleton distrutta, sprofondata in un dramma: ‘è coinvolta anche lei’

La moglie del Principe William sta vivendo un dramma causato dai rapporti controversi tra William ed Harry, nei quali è coinvolta anche lei.

Continuano le rivelazioni dettagliate sul controverso rapporto interno instaurato dalla famiglia reale, specialmente dopo i matrimoni dei due giovani principi.

Questa volta a parlarne è l’esperta reale Katie Nicholl, con delle dichiarazioni che si riferiscono alla biografia in uscita la prossima settimana, Finding Freedom. Scopriamo tutti i dettagli!

La sofferenza del Principe Harry a causa di Kate Middleton

L’esperta ha raccontato alcune verità sul rapporto tra il Principe Harry, il Principe William e Kate Middleton. Pare che fra i tre non sia avvenuta alcuna frattura, perché in realtà non sarebbero mai stati affiatati.

In particolar modo Harry si sarebbe sempre sentito “la ruota di scorta”, non solo quando Kate e William si frequentavano e non erano ancora sposati, ma anche dopo.

L’arrivo di Meghan Markle, poi, avrebbe fatto precipitare la questione:

“Mentre la stampa ha sempre adorato l’idea che Harry, William e Kate Middleton fossero una squadra, Harry si è sempre sentito fuori posto.”

Il dramma vissuto da Kate Middleton

La Nicholl si è soffermata anche su Kate Middleton:

“Non c’è dubbio che la frattura tra Harry e William abbia profondamente colpito Kate. La turba molto.”

L’allontanamento tra Harry e William non starebbe, quindi, indifferente a Kate, che vivrebbe male questa situazione di distacco.

Dopo il trasferimento di Harry e Meghan Markle negli Stati Uniti, poi, sembra che i rapporti con la famiglia reale si siano ancora più incrinati.

La speranza di Kate pare sia quella di raggiungere un compromesso e unire la famiglia come mai si è riuscito a fare fino a questo momento!