Kate Middleton distrutta: la figlia Charlotte bullizzata a scuola, ecco cosa le hanno fatto

Emergono delle terribili frasi dette alla piccola Charlotte il primo giorno di scuola, la rabbia della Duchessa di Cambridge Kate Middleton

La figlia del Principe WIlliam e di Kate Middleton ha iniziato la scuola non nel miglior modo possibile ma è stata vittima di alcuni attacchi insensati e cattivi. La furia della Duchessa di Cambridge per l’accaduto.

Kate Middleton madre amorevole e protettiva

La bella ed amata di sudditi Kate MIddleton è sempre perftta nello stile e nei modi ma è una mamma molto attenta ed apprensiva.

I suoi tre bambini, George 7 anni, Charlotte 5 e Louis 1, sono costantemente sotto i riflettori come già er successo al loro papà William.

Spesso si parla infatti degli adulti e della difficoltà a vivere sempre secondo un’etochetta come ha espresso poco tempo fa Meghan Markle, la moglie del Principe Harry.

I bambini però come è logico vivono ancora peggio queste intrusioni dei media nella loro vita, perché sono sempre osservati e giudicati in ogni loro comportamento.

Per questo Lady Diana mentre era in vita si batteva per dare ai suoi figli una vita quanto più normale possibile.

Il Principe William e la moglie Kate Middleton pur accettando l’etichetta reale vorrebbero che i loro bambini crescessero sereni, giocando nella natura e seguendo i loro hobby e caratteri personali.

La frase che ha fatto infuriare la Duchessa di Cambridge

Sia la madrea che il padre dei tre principini di casa Windsor dunqye sono molto attenti ai bisogni e alla felicità dei loro figli e non tollerano alcune aggressioni pur verbali nei loro confronti.

E’ quello che è successo in occasione del primo giorno di scuola dei due primogeniti George e Charlotte, come riporta DiLei.

L’attenzione mediatica era alta da giorni ed l’ingresso dei bimbi a scuola accompagnati da William e Kate è stato ripreso e diffuso in tutte le tv ed i giornali del mondo.

Proprio alcuni giornalista della BBC in particolare Greg James, ha fatto un commento infelice prendendo in giro la piccola Charlotte per aver stretto la mano della sua maestra Helen.

Il dj insieme ad alcuni colleghi è stato poi convocato a Buckingham Palace probabilmente per spiegare l’accaduto ai genitori furiosi per i commenti al veleno contro la loro piccola.

James ha poi provato a giustificarsi in un’intervista radio per quella che ritiene solo una battuta innocente:

“Chi diavolo stringe la mano al proprio insegnante il primo giorno di scuola?”

A Palazzo non sembrano dello stesso avviso, chissà se la questione è chiusa o se mamma Kate e papà William prenderanno ancora posizione verso chi prende in giro i loro bambini.