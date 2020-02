Volto pallido e affossato, Kate Middleton: sudditi preoccupati per la sua salute

Cosa sta accadendo a Kate Middleton? Delle foto testimoniano che il suo volto pare molto sciupato, sudditi in ansia.

La Duchessa di Cambridge Kate Middleton è apparsa ultimamente molto più magra del solito, con il volto stanco e sciupato ed i sudditi temono per la sua salute. Ecco cosa è accaduto

Quali sono gli equilibri dopo dopo la Megxit?

Il 2020 è iniziato come l’anno di profondi cambiamenti non del tutto positivi per la Monarchia britannica e sembra che non ci sia accenno all’arresto di questa catena di eventi.

Prima l’allontanamento del Principe Andrea dagli impegni di corte, dovuto al suo coinvolgimento nello scandalo Epstein che aveva chiuso il 2019, su base volontaria ma caldamente spinto dal Principe Carlo.

In seguito l’annuncio della decisione del Principe Harry e Meghan Markle ha messo a dura prova gli equilibri fondamentali di casa Windsor.

I sudditi sono preoccupati per la salute della Regina Elisabetta ormai 93enne e a portare avanti il nome e gli impegni della casata, restano il Principe Carlo e la consorte Camilla che hanno in ogni caso 72 e 71 anni ed i più giovani William e Kate.

Con l’accordo di “buonuscita” per i Duchi di Sussex infatti il Principe William è rimasto il più papabile erede al Trono qualora Carlo non potesse.

Kate Middleton sta male?

Quello che preoccupa ora i sudditi sembra proprio essere la salute della Duchessa di Cambridge.

Nelle ultime settimane infatti la moglie del Principe William Kate Middleton è apparsa ancora più magra del solito, sfatando le voci sulla quarta gravidanza in arrivo dopo George, Charlotte e Louis.

Non solo, anche il suo volto negli ultimi scatti pubblici è apparso stanco e scavato, come provato da una grande stanchezza.

Gli occhi di Kate solitamente sempre sorridenti e luminosi sembrano cerchiati da occhiaie profonde.

Una dichiarazione sconvolgente fatta da una fonte al US Weekly sta aumentando le preoccupazioni dei fan della futura coppia reale:

“E’ nel panico. A malapena riesce a riposare”

I fan reali attendono di poter avere rassicurazioni sulla salute dell’amatissima Kate Middleton e sperano che passata la bufera portata dai Duchi di Sussex, anche per i futuri Re e Regina William e Kate ed i loro tre bambini, la situazione possa tranquillizzarsi e riprendere in modo sereno.

Ecco Kate in un bellissimo abito verde ma troppo magra secondo i commentatori reali: