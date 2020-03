I figli di Kate e William costretti alla quarantena per il Coronavirus:...

Kate Middleton torna sotto i riflettori per la sua decisione a seguito della dichiarazione di Stato di Emergenza in Inghilterra per Coronavirus

La paura del contagio da Coronavirus, si sta facendo spazio anche tra gli Stati della Gran Bretagna. Il Primo Ministro Inglese Boris Johnson ha infatti optato poche ore fa a misure restrittive per contenere la diffusione del Covid-19.

Tra le diverse misure adottate, come in Italia, tutte le scuole di Ogni Ordine e Grado sono state Chiuse. Chiaramente è stata chiusa anche la scuola frequentata dai due principini George e Charlotte, la Thomas’s Battersea School frequentata dai principi George e Charlotte, figli di Kate Middleton e del Principe William.

A tal proposito arriva sibillina la decisione della Duchessa di Cambridge. Scopriamo di più.

Kate Middleton, la decisione dopo la Chiusura delle scuole

Siccome secondo quanto rivelano le fonti inglesi, anche Inghilterra aumentano sempre più i casi di cittadini infetti e ‘cresce sempre di più il numero di bambini e di personale assenti da scuola a causa della pandemia di coronavirus’ le scuole hanno fatto sapere che a partire dal 20 Marzo partiranno con l’apprendimento remoto, ovvero attraverso piattaforma online.

A farsi portavoce dell’apprendimento dei propri piccoli i genitori dei bambini, e dunque per Charlotte e George, la bella Duchessa di Cambridge, che si occuperà personalmente insieme a suo marito William dell‘istruzione a distanza per i loro Royal Children.

Kate e William insegnanti: come se la caveranno?

Come rivelano le pagine del magazine patinato Vanity Fair, i Duchi di Cambridge faranno da insegnanti, come altri milioni di genitori ai loro figli in questo momento di emergenza, anche se alla popolazione la cosa suona al quanto strana.

Come rivela la rivista, inoltre, i cittadini e i fan della coppia reale sarebbero proprio curiosi di sapere quale tra i due genitori i bambini preferiranno. Staremo a vedere.