In queste ultime ore lo scatto inedito, della duchessa di Cambridge, sta facendo il giro del web.

Lo ha condiviso proprio lei per omaggiare il profondo legame con la madre, da sempre considerata la principale artefice del suo royal wedding.

Mamma Carole Middleton, la persona più importante per Kate Middleton.

La donna ha sessantasei anni ed è un ex hostess della British Airways, moglie del pilota Michael, proprietaria di una società che vende articoli per le feste di compleanno dei bambini.

Nella vita della figlia è una presenza costante, infatti, molte persone credono che avesse complottato per far incontrare William e Kate alla St. Andrews University con il solo scopo di combinare il matrimonio.

Nel corso di una lunga intervista al The Telegraph, ha raccontato:

“Per anni ho letto quello che veniva scritto, credendo fosse meglio sapere quello che la gente pensasse di me, adesso non ne ho più idea. Non mi interessa“.