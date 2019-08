Kate Middleton ‘Potrebbe fare la fine di Lady Diana’: scoppia la crisi con il Principe William

La possibile crisi tra il Principe William e Kate Middleton continua ad infiammare i tabloid inglesi ed internazionali. Ma cosa sta succedendo?

Kate Middleton e la presunta rivale in amore Rose Hanbury riportano alla mente la vicenda del tradimento di Lady Diana da parte del Principe Carlo, padre di William, con Camilla Parker-Bowles.

Kate Middleton così simile a Diana Spencer

Gli inglesi amano Kate Middleton che ha sposato il Principe William nel 2011 diventando Duchessa di Cambridge e moglie dell’erede al trono Inglese.

La amano per la sua semplicità mista a grande eleganza e senso umanitario.

Tutti elementi che ricordano l’amatissima madre di William, la Principessa Diana ,scomparsa tragicamente prima che la nuora potesse conoscerla.

Pur senza frequentarsi dunque, Kate e Diana sembrano davvero simili: l’aspetto fisico slanciato e sempre ben curato, unito all’eleganza e la sobrietà dell’abbigliamento riportano alla mente Lady D.

Ma è soprattutto il grande impegno umanitario ad accomunare le due principesse.

Entrambe infatti si sono spese (e Kate ancora lo fa) per aiutare le persone sofferenti e bisognose soprattutto bambini.

Ultimamente ad esempio Kate ha incontrato i bambini del Henry Fawcett Children’s Centre come riporta il sito “DiLei” mostrandosi sempre disponibile ed impeccabile nel look.

Lo spettro della nuova “Camilla” spaventa la famiglia reale

Le similitudini tra la Duchessa di Cambridge e Diana Spencer potrebbero avere un’ inquietante apice nell’episodio che portò al fallimento del matrimonio reale con l’erede al trono il principe Carlo.

La vita di Diana fu infatti sconvolta dalla scoperta del tradimento prolungato del marito con Camilla Parker-Bowles assidua frequentatrice della vita di corte.

Questo tradimento, particolarmente doloroso perchè pubblico gettò la principessa nello sconforto portando come tutti sanno al triste epilogo della sua tragica morte.

Come in un deja-vù sarebbe emersa recentemente la notizia che il Principe William durante la terza gravidanza di Kate abbia intrapreso una relazione extraconiugale con la marchesa Rose Hanbury.

La 35enne è un’ ex amica intima di Kate e frequenta la Famiglia Reale già da molti anni.

Come riporta il settimanale Nuovo, pubblicando gli scatti che mostrano la bella Kate Middleton e la Hanbury insieme prima dello scandalo, i sudditi temono che a Kate possa succedere lo stesso.

La secca smentita è stata affidata agli avvocati che si sono espressi pubblicamente in maniera molto dura verso i tabloid inglesi:

“Oltre a essere falso e altamente dannoso, la pubblicazione di false speculazioni sulla vita privata dei nostri clienti costituisce anche una violazione della loro privacy ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione europea sui diritti umani”

I segnali della crisi e il gesto di Kate

Ma come riporta il Sun il rapporto tra le due tra le due sembra essersi bruscamente interrotto e ciò potrebbe confermare il tradimento.

Anche alcuni particolari dell’aspetto di Kate hanno allarmato i sudditi: la donna appare molto dimagrita e con un’espressione meno scanzonata.

Questo potrebbero lasciar intendere che nella coppia vi siano problemi di natura amorosa.

E’ anche vero che Kate è una donna molto impegnata con tre bambini piccoli da accudire: come tutte le donne del mondo può dunque vivere periodi di maggiore stress che si riflettono sul suo fisico.

La maggioranza dei sudditi però pensa che non possa ripetersi la storia di Carlo e Diana poiché William e Kate Middleton sono molto più affiatati.

La loro conoscenza risale infatti ai tempi dell’Università St.Andrews, e il loro è vero amore.

La Duchessa di Cambridge ha inoltre un carattere molto più forte e sicuro e sta dimostrando che, anche se crisi c’è stata, non lascerà che rovini la sua meravigliosa famiglia.

Un segnale di questo pare essere il regalo che Kate ha fatto a William per il suo compleanno.

Come riportato da Tpi, la Middleton avrebbe regalato al marito un album di fotografie della loro famiglia dai primi scatti dei due innamorati alle foto dei tre bimbi.

E’ un forte segno di amore e voglia di andare avanti concentrandosi sui bei momenti, brava Kate!