Kate Middleton corteggiata in TV: William reagisce male, ‘Potrei farti decapitare’

Nel corso di una trasmissione TV Kate Middleton ha flirtato in diretta con un attore. Il marito William era presente e non ha reagito bene.

I commenti di Jack Whitehall hanno fatto arrabbiare William, che lo ha seguito dopo lo spettacolo.

Di recente, l’attore Jack Whitehall ha ospitato William e Kate al Royal Variety Performance.

Jack Whitehall flirta con Kate Middleton in diretta tv

Jack, che è anche un comico professionista, ho sottolineato con toni bollenti che lui e la Middleton fossero compagni nella scuola privata del Marlborough College.

William non era a conoscenza del legame tra Jack e la moglie ed è rimasto immediatamente spiazzato dalla notizia.

Il duca di Cambridge ha provato a nascondere l’imbarazzo, ma poco dopo si è verificato un episodio che ha ribaltato la situazione.

Jack, infatti, si è lasciato andare a delle dichiarazioni inedite, affermando:

“Non so se sia appropriato date le circostanze, ma probabilmente sei stata la mia prima cotta in assoluto.”

Assolutamente inaspettate le parole di Jack, che hanno indotto William ad assumere un atteggiamento di conseguenza:

“Altezza, mi sta lanciando uno sguardo molto arcigno…”

I commenti dell’attore accendono William: ecco come ha reagito

Tra Jack e il principe William pare sia avvenuta una conversazione imbarazzante in seguito.

Jack ha rivelato al The Jonathan Ross Show di aver incontrato William dopo lo spettacolo, che lo avrebbe richiamato per via dei suoi commenti:

“Era molto gentile, ma del tipo passivo-aggressivo: ‘Oh, quindi stavi flirtando con LA mia signora?’ Molto divertente”