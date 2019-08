Kate Middleton offesa da Meghan Markle, la reazione furente della Duchessa lascia tutti senza parole

Meghan Markle offende Kate Middleton. La reazione della Duchessa di Cambridge spiazza tutti

E’ ormai risaputo che tra Meghan Markle e Kate Middleton, non corra buon sangue, nonostante durante gli eventi reali cerchino di far trasparire il contrario, mostrandosi sorridenti e serene insieme.

E’ chiaro che, data la loro posizione, mostrare o addirittura ostentare le loro tensioni, sarebbe come darsi in pasto agli squali dati i mass media spesso invasivi nella vita dei reali, come di tutti i personaggi pubblici e alla ricerca dell’ultimo scoop.

Meghan Markle lo sgarro a Kate

Come è noto nella giornata di ieri, domenica 4 Agosto, la Star di Suits, Meghan Markle ha compiuto gli anni, giungendo alla soglia dei 38 anni.

Tantissimi i messaggi privati e commenti sui profili social, che augurano alla Duchessa Del Sussex un felice compleanno. Ma tra tutti è balzato agli occhi quello inviato da Kate Middleton.

Secondo il The Sun, la Middleton non sarebbe stata invitata al party di compleanno della Duchessa del Sussex, una scelta che ha deluso e ha fatto infuriare la moglie del Principe William, la quale ha avuto una reazione piuttosto singolare.

La vendetta di Kate dopo lo sgarro subito

Kate rimasta amaramente delusa e offesa dalla scelta di meghan, di invitare pochi intimi e per lo più amici a Frogmore Cottage, escludendo alcuni membri della famiglia reale, tra cui lei, ha deciso così di vendicarsi.

Probabilmente il gesto è atto a mostrare a tutto che tipo di persona sia Meghan, che ha preferito amici seppur stretti, alla famiglia i un giorno che tutti reputano importante.

Così, utilizzando l’account ufficiale Kensington Royal di instagram, pubblica un post con una foto che raffigura le due col Principe Carlo, accompagnata dalla seguente didascalia:

‘Auguriamo un buon compleanno alla duchessa di Sussex oggi’

Un messaggio freddo e formale, e di circostanza. La questione rivela infine il tabloid avrebbe incrinato ancora di più il rapporto tra le due.