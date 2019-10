‘Per diventare la moglie di William ha speso tanto’ Kate Middleton, l’incredibile somma di denaro che le ha permesso di diventare Duchessa

Kate Middleton, o meglio la sua famiglia, ha sborsato una grande cifra per far sì che diventasse duchessa. Adesso emerge la verità sulla moglie di William

La bellissima moglie del Principe William, Kate Middleton, non sarebbe quello che è oggi senza l’aiuto e il sostegno della madre Carole (che più volte ha raccontato il dramma della figlia dopo la separazione da William quando erano fidanzati). Si stima che la mamma delle due bellissime Kate e Pippa avrebbe speso più di 3 milioni di sterline per l’istruzione e il futuro delle sue figlei.

Kate Middleton e i sacrifici di mamma Carole

Oggi Kate Middleton non sarebbe diventata quello che è oggi senza sua l’aiuto di sua madre. Pare infatti che mamma Carole, hostess di volo e imprenditrice, ha de sempre sognato un futuro da favola per le sue due figlie Kate e Pippa. L’imprenditrice infatti per realizzare questo sogno, ha ben pensato di garantire una buona istruzione ad entrambe le bimbe grazie ad un progetto al quanto costoso

Il suo infatti, è stato un progetto a lungo termine, dove ha visto impegnato l’imprenditrice tutta una vita, per regalare alle sue figlie ciò che meritavano, ovvero un futuro roseo. Detto fatto, Carole insieme al marito, avrebbero speso più di 3 Milioni e 690 sterline per educare ed istruire le loro figlie.

Pare, infatti, che Kate abbia studiato in una delle scuole private più costose della Gran Bretagna. Addirittura la retta mensile della scuola prevedeva di spendere circa 12-15 mila sterline l’anno, un costo eccessivamente elevato per un famiglia media inglese.

Ma i soldi per Carole erano gli ultimi dei problemi. Per Carole era un progetto da dover fare per la sua famiglia, ma che sicuramente non tutti si possono permettere, riuscendo però nella sua impresa.

Le cose però sono cambiate con gli anni ed infatti Kate, dopo la maturità passata nella scuola di Marborough Collage, un colllage costoso, ha deciso di prendersi un anno sabbatico, ritornando un anno dopo sui libri nell’Università St.Andrews in Scozia.

Kate, milioni di sterline per la sua istruzione

Eppure chi l’avrebbe mai immaginato che la bella Kate sarebbe presto diventata la moglie del Principe William, forse solo la mamma di Kate. Carole infatti, sognava ormai da anni che una delle sue “bambine” potesse realizzare il sogno di stare con uno degli uomini più ricchi e potenti della Gran Bretagna. Pare infatti che i piani di Carole siano andati proprio come progettati.

Kate però dava ai suoi genitori grandi soddisfazioni, infatti, oltre ad essere bravissima a scuola, eccelleva anche nello sport, nel canottaggio o palla a mano.

Ma i tanti sacrifici di mamma Carole hanno portato a lungo termine i suoi frutti. Dopo anni a progettare il futuro perfetto per la figlia, attraverso l’istruzione e la cultura, la sua Kate ha finalmente conosciuto l’atteso principe Azzurro.

Ebbene, anche se non era vestito d’azzurro, William è pur sempre un principe. I due infatti si sono conosciuti nel college universitario e tra sguardi e qualche chiacchierata si sono follemente innamorati l’uno dell’altra.