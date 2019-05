Paura per Kate Middleton, la cicatrice alla testa preoccupa gli inglesi

Grande paura per Kate Middleton, dopo che gli inglesi hanno notato una cicatrice alla testa molto evidente. Cosa sta succedendo?

Kate Middleton con i capelli raccolti ha fatto notare la sua cicatrice alla testa, tanto che gli inglesi – e non solo – hanno iniziato a farsi domande sul suo stato di salute e su cosa sia accaduto.

La forza della moglie di William

La moglie di William, mamma di tre splendidi bambini, viene vista come l’erede al trono perfetta che ogni inglese sogna.

Il protocollo le chiede di restare in disparte e non avere opinioni personali su politica, economia e gestione del Paese – in questo articolo vi elenchiamo tutto quello che Kate non può fare – ma sappiamo bene che dentro le mura di casa, chi “comanda” non è di certo William.

Donna forte e determinata, da sempre in prima linea per gli inglesi e per chi ha bisogno – la moglie di William tende a far vivere una vita normale ai propri figli ma, nello stesso tempo, far seguire loro le regole della Corona.

Ma quella cicatrice sulla testa?

La cicatrice sulla testa di Kate

Le extension e acconciature particolari l’hanno sempre aiutata a nascondere questo segno sulla sua testa. Sono bastate alcune foto, con la cicatrice in evidenza, che gli inglesi si sono allarmati.

I media locali hanno iniziato a pensare al peggio, mettendo insieme la sua magrezza ad una possibile malattia non comunicata: ma la risposta arriva direttamente dal Daily Mail e St. James Palace rincuorando tutti.

La cicatrice è lunga 8 centimetri ed è legata ad una operazione che la Duchessa fece da piccola, senza andare nello specifico:

“è una faccenda privata”

Un intervento serio che ha dovuto subire durante l’infanzia, che però non deve preoccupare nessuno – in quanto acqua passata.