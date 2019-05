Kate Middleton ‘non si cura più’: un dettaglio preoccupante allarma i fan sulla salute della moglie di William

Il difetto di Kate Middleton non passa inosservato. I sudditi in realtà sono preoccupati. Ecco cosa le sta succedendo

Eravamo da sempre abituati ad una Kate Middleton poco avvezza ai difetti. La sua immagine era da sempre patinata, splendeva di un candore degno dell’intera famiglia reale della quale anni fa è entrata a far parte come moglie del principe William. Ma, a quanto pare, neanche i reali sono perfetti.

Kate Middleton non è solo la futura sovrana consorte del Regno Unito ( ricordiamo che, dopo Carlo, William è il primo in linea di successione assieme alla bella Middleton).

È una garanzia. Qualsiasi sua parola o azione non dà mai troppo a vedere o troppo poco: riesce a mantenere sempre un perfetto equilibrio, encomiabile dal punto di vista reale e personale. Mai uno sbilanciamento, mai un’imprecisione.

Il dettaglio che non è passato inosservato

Tutto perfetto, insomma Almeno, fino ad oggi. Agli sguardi indagatori dei più attenti non si sfugge e, infatti, non è passato inosservato un dettaglio davvero inaspettato: la ricrescita dei capelli bianchi di Kate Middleton.

Come affermato dal magazine Amica l’incanutimento è un fatto assolutamente democratico: riguarda tanto i commoner quanto i reali (e le commoner diventate reali).

Tuttavia, è sbagliato dire che sia un problema, o un evento da tener necessariamente segreto. Almeno a guardare il viso sorridente della duchessa di Cambridge al Chelsea Flower Show, nello scatto che la immortala con la ricrescita.

Kate sembra non preoccuparsene affatto, mostrando lo stesso aplomb royal che abbiamo visto a poche ore dalla nascita dei suoi tre figli. Il tempo passa anche per la Royal Family e alla bellissima consorte del principe William sembra non pesare affatto.

Questa è la vera rivoluzione, l’inizio di una nuova era: la rottura delle regole che pretendono le donne e ancor di più le principesse sempre perfette, impeccabili in ogni loro atteggiarsi.

Quando parliamo di ribellione, però, il flusso dei pensieri indomabile e un po’ maligno va a Meghan Markle, tanto criticata proprio per gli aspetti singolari del suo catapultarsi nella royal family.

Anche Meghan come Kate

Fu proprio la duchessa di Sussex a presentarsi a uno degli ultimi incontri ufficiali prima della maternità con un’evidente ricrescita grigia. Anche lei, in quell’occasione, pare abbia sfoggiato un sorriso disinvolto, atto ad incantare anche i più scettici.

Questo successe esattamente qualche mese prima della cognata Kate. Forse la duchessa di Cambridge non vuole più apparire come l’impeccabile della situazione : magari ha voglia di dimostrare che le regole non sono certo scolpite nella pietra o calcificate nell’anima.

Attenendoci alle indiscrezioni al Garden Party di Buckingham Palace dello scorso 21 maggio, Kate ha utilizzato un cappello per nascondere i capelli bianchi. Bisogna specificare, però, che in presenza della regina questo accessorio va indossato a prescindere.